La decisión del Real Madrid con Mastantuono que afectaría a la Selección

El Real Madrid de España no anduvo con rodeos y tomó una firme y fuerte decisión con Franco Mastantuono . El director técnico del Merengue, Xabi Alonso, dijo que no cederá al exjugador de River Plate a la Selección Argentina para lo que será el Mundial Sub 20 a disputarse en Chile del 27 de septiembre al 20 de octubre de este año.

La Copa del Mundo de la categoría está a la vuelta de la esquina y la decisión de la Casa Blanca afectaría al conjunto Albiceleste que dirige Diego Placente ya que Mastantuono es su gran figura.

“Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, manifestó, sin rodeos, Xabi Alonso, en la conferencia de prensa previa al duelo contra la Real Sociedad por la cuarta jornada de LaLiga de España.

image

Franco Mastantuno tiene 18 años y es el gran diamante que tiene Real Madrid. Su ida al Mundial Sub le haría perder terreno con Xabi Alonso. Mientras se juega el certamen en cuestión, las ligas europeas no paran su fútbol.

Real Madrid se niega a ceder a Mastantuono: ¿Qué dice el reglamento?

Es sabido en el mundo del fútbol que por reglamento FIFA, un club no se puede negar a ceder a un jugador que es convocado por su Selección para disputar un torneo internacional.

Esto, por ejemplo, es un dolor de cabeza para aquellos clubes europeos que cada dos años deben ceder obligatoriamente a sus jugadores africanos y asiáticos que deben ir a sus respectivos continentes a defender la camiseta de su país en la Copa África y Copa Asia respectivamente.

image

¿Pero cómo es en el caso de las competiciones juveniles? Por el reglamento, las instituciones no están obligados a ceder futbolistas para el Mundial Sub 20. En la última edición en 2023, que se disputó en Argentina, Javier Mascherano no pudo contar con Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Buonanotte, quienes se perfilaban como algunas de las principales figuras del equipo.

Ahora, Real Madrid (al igual que con Nico Paz en 2023) ya fijó su postura: no cederán a Mastantuono para el Mundial Sub 20. El joven crack sumó minutos en el Merengue en las primeras fechas de La Liga y Xabi Alonso dejó en claro que será importante para el equipo en la temporada. Por otra parte, el azuleño viene de usar la 10 en reemplazo de Lionel Messi (nada menos) en una actuación en la que no le fue nada bien en la derrota por 1-0 ante Ecuador como visitante en la última fecha de las Eliminatorias.

Mientras tanto, la Selección Argentina Sub 20, con Diego Placente como DT, será parte del Grupo D del Mundial de Chile: se medirá con Cuba, Australia e Italia en la fase inicial del certamen. Debutará el 28 de septiembre a las 20 contra el equipo centroamericano. El 1° de octubre, a la misma hora, jugará ante el seleccionado oceánico por la segunda fecha. Cerrará la fase de grupos, tres días después, contra Italia también a la misma hora.