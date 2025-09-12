A pesar de ser suplente: el jugador de Boca que renovó su contrato hasta 2029

El club comunicó la decisión mediante una foto del futbolista con el Chelo Delgado, quien quedó a cargo de la comunicación entre el plantel y la dirigencia.

Mientras Miguel Ángel Russo define el once de Boca que enfrentará a Rosario Central este domingo por la tarde, una de las incógnitas principales está en el arco: Agustín Marchesín se recuperó del desgarro que sufrió ante Aldosivi y volvió a entrenarse con normalidad, pero Leandro Brey también aparece como candidato firme a ocupar el puesto bajo los tres palos.

En ese contexto, Boca tomó una decisión estratégica: renovar el contrato de Brey hasta diciembre de 2029 , con una importante mejora salarial y una nueva cláusula de rescisión de 20 millones de dólares , similar a la de los jugadores más valiosos del plantel. El acuerdo se cerró esta semana y contó con la participación de Marcelo Delgado .

La dirigencia no quiso correr riesgos con el arquero de 22 años, a quien consideran una de las grandes apuestas a futuro, y decidieron blindarlo frente al interés de clubes del exterior , especialmente del mercado europeo. Según informó el periodista Emiliano Raddi , el nuevo contrato lo convierte en uno de los jugadores más protegidos del plantel profesional.

BRey 2.jpg

Brey llegó al club en 2021 proveniente de Los Andes y logró ascender posiciones hasta desplazar a nombres experimentados como Javier García y Sergio Romero, convirtiéndose en el suplente inmediato de Marchesín. Ahora, con la posible baja del Uno titular, podría volver a ser titular tras 229 días, en un partido clave para la Tabla Anual.

Aunque Russo no confirmó el equipo, el regreso de Brey no sería una sorpresa: ya fue probado en los entrenamientos y, en Boca, confían plenamente en su proyección. El club tomó nota y lo dejó claro: el futuro del arco ya tiene nombre propio.

Russo viajaría con Boca a Rosario tras ser dado de alta

Por segundo día consecutivo, Miguel Ángel Russo reapareció en la práctica de Boca. Ayer fue en la Bombonera, hoy en el Boca Predio de Ezeiza. El DT lideró el entrenamiento de esta mañana con vistas al partido contra Rosario Central del domingo en el Gigante de Arroyito.

La idea de Miguelo es viajar mañana con la delegación y, si no hay imponderables, formará parte del contingente que se trasladará vía terrestre a suelo rosarino para quedar concentrado.

La vuelta de Russo a la práctica de fútbol de Boca en la Bombonera generó expectativas sobre su posible regreso al banco de suplentes, aunque la decisión final sobre su presencia en el próximo partido aún depende de la evolución de su estado de salud. El entrenador, de 69 años, continúa recuperándose tras haber sido internado por una infección urinaria, situación que lo obligó a permanecer en reposo domiciliario bajo la supervisión de su equipo médico.

Russo (1)

Durante la ausencia de Russo, el cuerpo técnico estuvo encabezado por sus asistentes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes asumieron la conducción del plantel en los entrenamientos recientes. De cara al encuentro del domingo en Arroyito frente al Canalla, la directiva boquense, presidida por Juan Román Riquelme, adoptó una postura cautelosa: no forzarán el retorno del entrenador y priorizarán su recuperación total antes de que retome sus funciones habituales.

Según la información del club, la intención es que Russo permanezca en Buenos Aires y que la delegación que viaje a Rosario el sábado esté liderada por Úbeda. No obstante, la decisión definitiva recaerá en los médicos y en el propio técnico, quien manifestó su deseo de acompañar al equipo.