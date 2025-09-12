El regalo bostero con la firma de un ídolo que recibió Colapinto

Franco Colapinto es un fanático acérrimo de Boca . Lo deja en evidencia durante su carrera profesional como piloto de carreras siendo que durante su etapa en la Fórmula 2 su monoplaza lucía el número 12 en honor a la hinchada del xeneize.

"Un numero con el que siempre había querido correr. Que capaz no represente a todos los argentinos pero si a la mayoría… a la mitad más uno para ser exactos jajaja. Tengo muchas ganas de usar el “12” este año y dejar a boquita bien arriba de la F2!", había dicho Franco cuando fue confirmado en la F2. Ya en la Fórmula 1 luego de la confianza recibida por la escudería Williams y el llamado de Alpine tras quedar sin lugar con los británicos, el amor por el xeneize lo demuestra por otra parte.

En las últimas horas el piloto recibió un obsequio especial que representan su pasión por el equipo de La Ribera. Es que Manuel Feito , artista especializado en cascos deportivos, le envió al corredor un casco con el escudo xeneize y detalles con los colores del club. Pero, a su vez, con un detalle no menor: la firma del máximo goleador de Boca Martín Palermo .

“Mi primer deseo fue homenajearlo a Franco con un casco de Boca, el club que él es fanático”, explicó el artista en redes sociales. Sumado a esto se refirió a la participación del exfutbolista: “Me aparece Martín Palermo como el máximo goleador y el referente máximo del club”.

Para cerrar dijo: “Todos me decían que no había forma, pero bueno el que insiste termina logrando las cosas”.

¿Todo definido? Flavio Briatore dio indicios del futuro de Colapinto en Alpine con una frase contundente

Cuando parecía que se habían hundido por completo las posibilidades de que Franco Colapinto siga en la escudería Alpine en 2026, la ilusión resurgió de forma inesperada a través de la palabra del jefe de la escudería francesa Flavio Briatore y ahora las expectativas por un anuncio oficial son totales.

Hace apenas algunas semanas el mismo Briatore le hechó tierra a las esperanzas de Colapinto con fuertes frases que resonaron en el mundo de la Fórmula 1: "Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1", había afirmado Briatore afirmando también que los resultados no son los que esperan del piloto argentino. Sin embargo, el panorama cambió rotundamente con decalaraciones del mismo jefe de escudería pero con un concepto totalmente opuesto.

En diálogo con el medio AFP, Briatore se refirió al futuro de la escudería que contempla también las figuras que tendrá a carfo de los monoplaza. Las probabilidades de que Franco siga en la próxima temporada serían altas: "El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos", dijo Flavio.

Hace apenas unas semanas la escudería francesa confirmó que el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, ya firmó contrato hasta 2028.

El rendimiento del equipo no ha sido bueno en esta temporada, principalmente por la falta de rendimiento de los monoplaza que no están finos en su rendimiento con una falta de potencia clara que lo hace sufrir en comparación al resto de las escuderías. Si bien para esta temporada no va a haber cambios grandes, para la temporada entrante cambiarán los motores Renault por Mercedes.

"En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas. Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos da realmente un gran hándicap. Sobre todo ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6ª a la 17ª plaza", confesó Briatore.

Sumado a esto se refirió al monoplaza A525: "Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el coche 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones". Está claro cuál será: "Podemos hacer podios el año que viene. Tenemos el potencial para estar en el top 6 e incluso en el Top 4 si todo va bien".