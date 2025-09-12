Nuevo escándalo en Boca: el jugador que podría ser acusado por la Justicia

El defensor Ayrton Costa podría afrontar cargos por falso testimonio tras el homicidio por el que está acusado su hermano.

Carlos Costa (28), acusado de matar a su pareja Agustina Aguilar (21) en octubre de 2023, comenzó a ser enjuiciado en Quilmes por el asesinato de la mujer y el futbolista de Boca Ayrton Costa, hermano del imputado, podría afrontar cargos por falso testimonio .

La autopsia determinó que la joven murió por asfixia mecánica, aunque la defensa insiste en que sufrió una sobredosis. Su hermano, el defensor ex Independiente, Ayrton Costa, declaró en el debate y la querella analiza si podría haber incurrido en falso testimonio.

El caso es investigado por el Tribunal Oral Criminal N° 4, compuesto por los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni. Costa fue detenido tras el hecho con marcas en el cuerpo que, según los peritos, correspondían a intentos de defensa de la víctima. El acusado había recuperado la libertad condicional dos semanas antes, luego de cumplir parte de una condena por robos.

Agustina, madre de dos hijos, fue hallada muerta en la vivienda de Bernal donde residía con su pareja. Inicialmente se habló de una sobredosis, pero la autopsia reveló signos de estrangulamiento. Existían antecedentes de denuncias por violencia y hostigamiento contra Costa, lo que reforzó la hipótesis de la acusación.

En la apertura del juicio declararon familiares de la víctima y peritos médicos. También lo hizo Ayrton Costa, quien señaló que estuvo presente al momento de los hechos y que vio a su hermano intentando asistir a la joven durante supuestas convulsiones. Para la querella, ese relato choca con los estudios forenses, lo que podría derivar en un pedido de investigación por falso testimonio.

El abogado de la familia, Juan Carlos Feustel, remarcó que “las conclusiones periciales coinciden en que se trató de una asfixia mecánica” y planteó que las palabras del futbolista no se corresponden con las pruebas.

La defensa, por su parte, incorporó un informe del criminalista Enrique Prueger, que cuestionó el trabajo de los peritos oficiales y habló de irregularidades en la autopsia, aunque admitió no estar capacitado para establecer la causa de la muerte.

El debate continuará este viernes con más testigos y peritos de la defensa, mientras que el 22 de septiembre se resolverá el cronograma para alegatos y sentencia.

El ex Boca que ya tiene nuevo equipo

El Club Tijuana de México oficializó la llegada del mediocampista ofensivo Ezequiel Bullaude, con una publicación en su cuenta oficial de redes sociales.

“Bienvenido a Tijuana, Ezequiel Bullaude. El mediocampista argentino es nuevo refuerzo de la Jauría y llega para sumar visión, técnica y creatividad al Xolaje”, manifestó el usuario verificado del Club Tijuana en la descripción de su posteo de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por dos emoticones: un corazón rojo y uno negro.

El ex jugador de Boca Juniors llega al conjunto de La Liga MX después de su salida del Feyenoord Rotterdam de Países Bajos, en donde disputó 15 partidos, anotó 1 gol y repartió 2 asistencias. Las estadísticas reflejan su falta de rodaje dentro del terreno de juego y los “Xolos” le garantizaron esa continuidad que tanto desea.

El mediocampista argentino es nuevo refuerzo de la Jauría y llega para sumar visión, técnica y creatividad al Xolaje.#LocosXTijuas pic.twitter.com/swYWUlUQM7 — Xolos (@Xolos) September 10, 2025

El futbolista de 24 años llega a Norteamérica para potenciar al equipo con su experiencia europea y habilidad, un club que se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del campeonato mexicano y apuesta a escalar a los primeros tres puestos.

Por este motivo, el director técnico del Tijuana, Sebastián Abreu, apostó fuerte a la llegada de Bullaude para reforzar la mitad de la cancha, una zona de la cancha que se encuentra liderada por el camerunés Frank Boya.