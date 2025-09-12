Enzo Francescoli se refirió al presente de Cavani en Boca y sorprendió con su declaración

El ex jugador uruguayo y actual manager de River se refirió a la sequía que atraviesa el jugador a pesar de haber roto en agosto una larga racha sin convertir.

Edinson Cavani no atraviesa un buen momento en Boca y le está costando reencontrarse con el gol en medio de un mínimo crecimiento futbolístico que ha mostrado el equipo después de meses de un nivel desoladores que lo llevó a sumar 12 derrotas consecutivas. A pesar de tener posibilidades, el uruguayo parece estar enemistado con el gol.

Esta situación que despierta cierta preocupación en los hinchas y genera en ellos un sinfín de opiniones y críticas ya que a fines de agosto rompió una racha de cinco meses sin marcar. Quien también se refirió sobre el presente del matador fue Enzo Francescoli , un histórico de Uruguay y también de River, el archi rival del xeneize . "Lo vi hace mucho en París porque viví muchos años ahí y charlamos. Me parece un pibe increíble. Es normal que pase que un jugador que no se le dieron las cosas como hubiera pensado pasa lo que pasa. Para mí, eso no opaca lo que ha sido y lo que fue su carrera. Son momentos", dijo el manager del millonario en diálogo con ESPN.

"No sabés por qué todo funciona y por qué no funciona. Comés lo mismo, hacés las mismas cosas y no sale. Hace mucho tiempo, Pedernera me dijo almorzando en el club: 'Pibe, el jugador no juega bien cuando quiere.. Juega bien cuando puede o lo dejan'. Cuando las cosas no salen es porque hay otro mejor o porque tenés un mal día. Así es el fútbol", confesó Enzo por otra parte al hablar del presente del Matador .

El conmovedor gesto de Cavani, que ayudó a un amigo a salvar la vida de su hija

Rafael Cotelo es un periodista y murguista uruguayo que tiene cercanía con varios jugadores de fútbol, entre quienes está Edinson Cavani. El futbolista de Boca fue protagonista de un gesto emocionante que se supo en los últimos días y recorrió las redes sociales.

Según explicó Cotelo, "el Matador" ayudó a salvar la vida de su hija, que atravesaba una situación extrema de salud y que requería solución urgente.

Una historia de vida muy fuerte

Rafa comenzó contando: “Una de mis hijas Emma, la del medio, ha tenido algunos episodios de salud. Hace menos de un año, ella venía medio mal con unos dolores, no le encontrábamos la vuelta y las dos veces que había llegado a una situación extrema, le había salvado la vida una doctora argentina. Entonces me puse en contacto por mail con ella y me dijo: ‘Vengan dentro de un par de días’".

Padre e hija volvieron a viajar desde Uruguay unos días después, pero ya durante el traslado la situación se puso muy grave. A la nena le dolía mucho la cabeza.

"Llegamos con Emma muy mal en el viaje, al punto que en el buque cuando recupero señal me pongo en contacto con ella y le digo: ‘Me parece que necesitaríamos que la internen ahora’. Cuando llegamos a la clínica, la doctora observó unos estudios, se alarma y resuelve operar de urgencia. ‘Pase por la oficina y vaya a pagar’, me dicen. Voy a pagar en esta clínica argentina y yo había llevado para una consulta en efectivo. Y había que operarla. Le tenían que abrir la cabeza en dos, sacar la válvula y poner otra…", agregó el periodista y conductor uruguayo.

La situación era crítica y tomaba cada vez más dramatismo.

"Me dice la cifra que tenía que pagar y era mucho más de lo que yo tenía. Incluso, casi que no me daba con lo que tenía en la vida. ‘¿Te transfiero, cómo hago?’, le digo. No funciona la transferencia acá, me dicen. ‘Acá hay que pagar en efectivo’. Yo venía de Uruguay, recién bajábamos del barco, ¿de dónde iba a sacar esa plata? Eran las 12 de la noche. Es una operación de urgencia, grave, pero en cuatro horas ella sale lo más bien, me dicen", describió Cotelo.

Fue entonces que en medio de la desesperación, Rafa apeló a sus contactos para buscar recursos lo más rápido posible.

"Se me ocurrió llamar a un amigo y que en una de esas tenía los recursos económicos a mano. No me atiende. Tenía el teléfono de la esposa de casualidad. La llamo y la despierto. ‘Esperá que te paso con Edi’, me dice. Me pasa y él me dice: ‘Ya salgo para ahí con la plata, de pedo tengo’. A los cinco minutos me llama devuelta, que puso el GPS y que estaba a una hora. ‘Tengo un amigo a diez minutos, ya te la lleva’. A los diez minutos aparece un peludo así, para mí era como un ángel, en la calle, con una caja llena de plata que me mandó Edi. Con eso pagué, alcanzó, se desarrolló la operación. A las cuatro horas sale Emma, fue extrema…”, finalizó Rafa.