Deportes La Mañana Franco Mastantuono ¿Pierde lugar? El motivo por el que Franco Mastantuono podría perder la titularidad en el Real Madrid

El entrenador Xabi Alonso deberá tomar una decisión sobre la presencia del habilidoso jugador de 18 años en el once inicial. Qué dijeron los hinchas.







Franco Mastantuono hizo ilusionar a los hinchas del Real Madrid de primer momento que llegó a tierras españolas para vestirse con la ropa blanca del elenco madrileño y lo dejaron en claro en cada una de sus presentaciones con el club ovacionándolo en el Santiago Bernabéu. Sin embargo después de tan solo tres partidos parece que los hinchas cambiaron la mirada sobre Franco.

Las ovaciones se convirtieron en un pedido expreso para que salga del once inicial ante una situación particular que se vive en el elenco que comanda el entrenador Xabi Alonso, quien rápidamente apostó por el joven de 18 años y lo elogió públicamente por su nivel. Una encuesta reveló que el deseo de algunos hinchas es que Mastantuono se siente en el banco de suplentes.

Todo surgió debido a que el inglés Jude Bellingham se recuperó de una luxación recidivante en el hombro izquierdo que precisó de intervención quirúrgica y una recuperación de aproximadamente 60 días. Habiendo superado la lesión el futbolista estaría listo para volver a ser considerado por el entrenador por lo que debería reemplazar una pieza del once inicial.