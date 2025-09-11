¿Pierde lugar? El motivo por el que Franco Mastantuono podría perder la titularidad en el Real Madrid
El entrenador Xabi Alonso deberá tomar una decisión sobre la presencia del habilidoso jugador de 18 años en el once inicial. Qué dijeron los hinchas.
Franco Mastantuono hizo ilusionar a los hinchas del Real Madrid de primer momento que llegó a tierras españolas para vestirse con la ropa blanca del elenco madrileño y lo dejaron en claro en cada una de sus presentaciones con el club ovacionándolo en el Santiago Bernabéu. Sin embargo después de tan solo tres partidos parece que los hinchas cambiaron la mirada sobre Franco.
Las ovaciones se convirtieron en un pedido expreso para que salga del once inicial ante una situación particular que se vive en el elenco que comanda el entrenador Xabi Alonso, quien rápidamente apostó por el joven de 18 años y lo elogió públicamente por su nivel. Una encuesta reveló que el deseo de algunos hinchas es que Mastantuono se siente en el banco de suplentes.
Todo surgió debido a que el inglés Jude Bellingham se recuperó de una luxación recidivante en el hombro izquierdo que precisó de intervención quirúrgica y una recuperación de aproximadamente 60 días. Habiendo superado la lesión el futbolista estaría listo para volver a ser considerado por el entrenador por lo que debería reemplazar una pieza del once inicial.
Qué dijo la encuesta a los hinchas sobre la titularidad de Franco
En ese contexto el diario AS lanzó una encuesta para los fanáticos del Merengue sobre cuál debería ser el jugador que tendría que salir del armado y quedar en el banco de suplentes. El resultado fue claro y no fue alentadora para el futbolista surgido en River: según los datos relevados, el jugador que portó el dorsal '10' en la Selección argentina tras la ausencia de Messi y Thiago Almada, se llevó el 59% de los votos mientras que el turco Arda Güler obtuvo un15% de la votación siendo el segundo más votado para salir del once inicial. Por otra parte otro 15% eligió que sea otro jugador que que debe salir mientras que el 14% restante desea que Bellingham sea suplente.
