Racing le ganó a San Lorenzo: la patada "karateka" que no fue ni amarilla

La Academia se impuso ante un Ciclón que no encuentra el rumbo y el clásico dejó una polémica que dio que hablar.

Racing derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025.

Los goles fueron convertidos por el defensor Nazareno Colombo , a los 36 minutos de la primera parte, y el delantero Santiago Solari , en 12 del complemento.

Con el triunfo, la “Academia” alcanzó el decimotercer puesto en la zona A, con siete puntos, mientras que los dirigidos por Damián Ayude quedaron cuartos en el grupo B, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas deberá visitar a Huracán, el próximo viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que el “Ciclón” será visitantes de Independiente, el domingo 21 a las 14:30.

La primera llegada fue del local, a los cuatro minutos de la primera etapa, con un sorpresivo avance por el medio del lateral Facundo Mura, cuyo disparo desde el borde del área chica salió bajo y a las manos del arquero Orlando Gill.

Racing abrió el marcador a los 36 minutos, luego de un córner al primer palo, con un cabezazo del delantero Santiago Solari que fue empujado al gol, en el área chica, por Nazareno Colombo.

¡¡GOL DE RACING!! El Chino Solari la peinó en el primer palo y Nazareno Colombo marcó el 1-0 de La Academia ante San Lorenzo por el #TorneoClausura.





San Lorenzo no tuvo llegadas de riesgo hasta el complemento, en el segundo minuto. Luego de una combinación entre los delanteros Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti, un centro atrás le quedó al volante Nicolás Tripichio, que remató desviado.

La “Academia” amplió la ventaja a los 12 minutos. Un gran pase largo de Colombo puso a correr a Santiago Solari, quien partió habilitado ante una defensa desacomodada, punteó la pelota para deshacerse del achique del arquero Orlando Gill y convirtió ante el arco desguarnecido.

¡¡SOLARI LA PUNTEÓ ANTE LA SALIDA DE GILL Y DEFINIÓ SIN ARQUERO PARA EL 2-0 DE RACING ANTE SAN LORENZO!!





Tres minutos más tarde, el “Ciclón” se perdió el descuento. Alexis Cuello gambeteó desde la derecha hacia el medio y sacó un gran remate, alto y potente, que se estrelló en el travesaño de un Cambeses que nada podía hacer.

A los 28' del complemento, Rojas cometió una dura infracción contra Agustín Ladstatter y el árbitro ni siquiera le sacó amarilla. Para colmo, el VAR tampoco le llamó la atención al juez de una jugada que podría haber sido tarjeta roja.

¡¡ESTE PATADÓN DE GABY ROJAS A LADSTETTER NO FUE SANCIONADO NI SIQUIERA CON AMARILLA!! ¿Qué te parece?





Con tiempo cumplido, el defensor Ezequiel Herrera avanzó por izquierda y sacó un tiro bajo y cruzado desde el vértice del área, contenido sin dar rebote por Cambeses.

La síntesis del partido entre Racing y San Lorenzo

Torneo Clausura 2025.

Fecha 8.

Racing 2 - 0 San Lorenzo.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Silvio Trucco.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Juan Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Gol en el primer tiempo: 36m. Nazareno Colombo (R).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Santiago Solari (R).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Agustín Ladstatter por Juan Rattalino (SL) y Matías Reali por Andrés Vombergar (SL); 22m. Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R), Martín Barrios por Matías Zaracho (R) y Duván Vergara por Tomás Conechny (R); 29m. Branco Salinardi por Nicolás Tripichio (SL) y Emmanuel Cecchini por Ezequiel Cerutti (SL); 33m. Elías Torres por Adrián Martínez (R), 43m. Gonzalo Reyna por Santiago Solari (R) y Ezequiel Herrera por Jhohan Romaña (SL).