Gustavo Quinteros está a una firma de cerrar su llegada a Independiente

El exDT de Vélez tiene el aval de la dirigencia del Rojo y ya tienen acordado los números del contrato.

Tras la renuncia de Julio Vaccari luego de la derrota del Rojo el último fin de semana ante Banfield, Independiente salió en búsqueda de un rápido reemplazo y quien asoma como principal candidato es Gustavo Quinteros , que hace menos de un año se consagró campeón de la Liga Profesional con Vélez.

Más allá de algún ida y vuelta, en la mesa chica de decisiones dirigenciales es el exDT del Fortín el que genera mayor consenso y en la tarde del lunes se llevó adelante la primera reunión entre las partes, según informó Damián 'el Talibán' Iribarren en ESPN. El técnico no estuvo presente ya que se encuentra de vacaciones en Miami, pero fue representado por su hijo, que es parte del cuerpo técnico.

En el Rojo se busca a un entrenador que haya sido campeón en el corto plazo y también se tiene en cuenta la gestión de crisis. En estos dos aspectos toma ventaja Quinteros, que además del título tuvo que convivir con un conflicto interno en el Fortín, más que nada en lo referido a relaciones en el plantel.

image

Intentarán que la negociación sea fugaz y sueñan con una presentación pronta para que el DT pueda estar presente ante San Lorenzo. Si se demora la asunción, el siguiente partido del Rojo es el Clásico de Avellaneda ante Racing.

Quinteros declaró hace algunos días en ESPN que le gustaría tomar un equipo grande y con una pretemporada por delante, pero las urgencias de Independiente no dan lugar a ese gusto que quiere darse el ex Vélez y Colo Colo, entre otros. Si deja de lado esa petición, Iribarren informó que lo económico no debería ser un inconveniente mayor. Por lo pronto, Carlos Matheu se mantiene como el DT interino y como plan B aparece Jorge Almirón, un escalón por encima de la dupla Orsi-Gómez.

Busca entrenador: Julio Vaccari le dijo 'adiós' a Independiente y ya suenan nombres para reemplazarlo

Independiente no levanta cabeza y volvió a sufrir de un presente futbolístico doloroso para sus hinchas que, cansados de no encontrar buenos resultados sumando nueve encuentros sin conocer la victoria, estallaron de enojo tras la derrota ante Banfield en el Libertadores de América-Ricardo Bochini.

image

“Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, escribió en sus redes sociales la cuenta oficial del rojo en la red social X (ex Twitter).

A horas de haber hecho el anuncio oficial, ya empezaron a sonar diferentes nombres por los que Independiente podría avanzar para reemplazar rápidamente al entrenador. Los hinchas perecen haber terminado con su paciencia para el plantel que está último en la zona B del torneo Clausura y necesitan una reacción rápida y sin vueltas.

Entre los nombres que empezaron a circular como posibles candidatos, hay dos apellidos que tomaron fuerza y serían los que picarían en punta. Uno de ellos es Gustavo Quintero, ex entrenador campeón con Vélez y de último paso por Gremio donde fue despedido; el otro es Luis Zubeldía, otro entrenador sin trabajo actualmente que sonó fuerte para reemplazar al Bocha Batista en la Selección de Venezuela.

image

Más allá de lo trascendido, aún no se habrían hecho presentaciones formales a los directores técnicos debido a que es reciente la salida de Vaccari. Mientras tanto el entrenamiento del lunes estará dirigida por Carlos Matheu, técnico de la Reserva, y Eduardo Tuzzio.