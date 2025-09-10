Una buena para Independiente: levantaron la clausura al Libertadores de América

A tres semanas de los graves incidentes que provocaron la cancelación de la serie entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el Rojo recibió la noticia de que se levantó la clausura y suspensión que pesaba sobre el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini tras el visto bueno de las autoridades judiciales.

Luego de la sanción que impuso Conmebol de eliminar al club argentino pero dejar en competencia a la entidad chilena a pesar de los graves hechos que se desarrollaron en Avellaneda el pasado miércoles 20 de agosto, la dirigencia de Independiente se enfocó en desarrollar un nuevo plan de seguridad para conseguir la habilitación del recinto.

Horas después de los hechos por la Copa Sudamericana, el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, había definido clausurar el estadio tras un pedido del fiscal interviniente, Mariano Zitto. Precisamente Zitto fue quien elevó en las últimas horas un pedido al juez para dar por finalizada esa medida: durante el mediodía de este miércoles 10 de septiembre se resolvió dejar sin efecto la medida cautelar.

image

Autoridades de Independiente desarrollaron en conjunto con distintas partes involucradas en la seguridad de espectáculos deportivos un nuevo “Plan Operativo de Seguridad y Respuesta a Emergencias”. Tras los intercambios entre los organismos implicados, se concluyó en un plan integral que, entre otras cosas, resolvería los protocolos de actuación tanto de la seguridad privada como de las fuerzas policiales de prevención ante distintos eventos vinculados a la seguridad de los espectadores.

Los detalles de la buena noticia que recibió el Rojo

Entre los fundamentos que figuran para levantar la clausura del estadio de Independiente se aclara que el nuevo acuerdo entre las partes involucradas busca evitar las “des-coordinaciones” que hubo entre las fuerzas de seguridad privada y policiales con el fin de prevenir cualquier ilícito que pueda desarrollarse en el Libertadores de América.

Sin embargo, el club no podrá disponer de todas sus instalaciones. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, resolvió que los próximos dos encuentros por la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Libertadores de América se llevarán a cabo con la inhabilitación de la Tribuna Pavoni Alta y Baja. De la misma forma, estableció la prohibición de ingreso de elementos al estadio indefinidamente, tales como instrumentos musicales, banderas, tirantes y telones.

image

Tras dejar sin efecto la medida cautelar que se había dictado, Independiente podrá recibir el próximo sábado, desde las 16.45, a Banfield por la 8ª fecha del Torneo Clausura. Cabe recordar que el Rojo debió postergar el juego ante Platense de la 6ª jornada para evitar trasladarse a otro recinto.

Este año tendrá, a priori, los duelos contra el Taladro y el Calamar en Avellaneda, pero también recibirá a San Lorenzo, Lanús, Atlético Tucumán y Rosario Central por el campeonato local. Además, en caso de avanzar, podría disputar otros encuentros correspondientes a este torneo.

Hay que recordar que la Conmebol decidió eliminar a Independiente de la actual Copa Sudamericana, pero los de Avellaneda podrían disputar un torneo internacional el año que viene si logran la clasificación. Actualmente figuran en el 12° puesto de la Tabla Anual que reparte boletos a los certámenes continentales, pero está a apenas tres puntos del último equipo que clasificaría a la Sudamericana. En cualquiera de los casos, el Rojo deberá afrontar los siguiente 14 partidos (7 de local y 7 de visitante) que dispute por un torneo Conmebol sin la presencia de su parcialidad.