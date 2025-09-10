Con muchas expectativas, el equipo argentino de Copa Davis ya está en Países Bajos

El equipo comandado por Javier Frana ya trabaja en Groningen en busca de la clasificación a la fase final de la competición.

La segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis está a horas de arrancar y el mundo del tenis se reservó un fin de semana de septiembre para el torneo de selecciones , en el cual se definirán los últimos siete clasificados a la fase final (Italia, campeón vigente, ya está adentro). Argentina tendrá un duelo decisivo contra Países Bajos .

El equipo comandado por Javier Frana va de visitante en el Martiniplaza de Groningen. A simple vista, las raquetas nacionales superan en ranking a las europeas. Para los singles, el equipo albiceleste contará con Francisco Cerúndolo (21°), Francisco Comesaña (61° y la gran sorpresa de la convocatoria) y Tomás Etcheverry (64°), mientras que los de naranja dispondrán de Jesper De Jong (79°), Botic Van De Zandschulp (82°) y Guy Den Ouden (147°).

Para los dobles, Argentina cuenta con uno de los recientes campeones del US Open en esa especialidad, Horacio Zeballos (5°), quien estará acompañado por Andrés Molteni (19°). Los doblistas de Países Bajos serán Sem Verbeek (48°) y Sander Arends (23°), y este último viene de caer en la segunda ronda del Grand Slam estadounidense ante una dupla albiceleste de Camilo Ugo Carabelli (267°) y Etcheverry.

image

La serie se dividirá en dos jornadas: los primeros partidos serán el viernes 12 a partir de las 9, con dos encuentros de singles, mientras que el sábado 13, también a las 9, Zeballos y Molteni abrirán la actividad del último día, que se cerrará con los últimos duelos individuales. Toda la acción será televisada a través de las señales de TyC Sports y DirecTV.

El antecedente de Argentina y Países Bajos en Copa Davis

Solo hay un antecedente entre estos dos seleccionados en el histórico certamen de selecciones de tenis. Fue en 2009, cuándo la Argentina recibió a los Países Bajos en Buenos Aires y le dio una paliza por 5-0. Sin embargo, esa vez el duelo se dio en polvo de ladrillo, lo que favorecía a Argentina, mientras que en esta oportunidad será en cemento.

En aquella jornada, los representantes argentinos fueron Juan Ignacio Chela y Juan Monaco en singles, y como doblistas estuvieron Lucas Arnold y Martin Vassallo Arguello. El capitán fue Modesto "Tito" Vázquez, y la Selección Nacional cayó inmediatamente después de esa victoria, en los cuartos de final ante la eventual subcampeona República Checa.

image

Este año, las expectativas son buenas para el equipo argentino. El ranking favorece al equipo que cuenta con Javier Frana como capitán y este detalle los convierte en favoritos para la serie.

Además, el equipo nacional quiere repetir lo del año pasado, cuándo llegaron a las finales de la Copa Davis. Allí, en la fase de grupos, se clasificaron a las eliminatorias en segundo lugar por detrás de Canadá y eliminando a Gran Bretaña y Finlandia. En los cuartos de final, el team argentino no pudo contra Italia, eventual campeón de la competición. Hoy, el equipo de Javier Frana está cerca de repetir ese antecedente y, porque no, mejorar lo logrado en 2024.