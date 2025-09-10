El insólito cruce de Colapinto con Lando Norris que revolucionó las redes sociales

El piloto de Pilar sorprendió con una actitud mientras estaba reunido con Norris y Óscar Piastri de McLaren y su excompañero en Williams Alex Albon.

Franco Colapinto se ganó el cariño de muchos en el paddock de la Fórmula 1 por su personalidad tan cercana y alegre que demuestra en cada uno de los Gran Premio que disputa siendo piloto de Alpine como también cuando era uno de los pilotos que tenía en sus filas la escudería británica Williams. Es por eso que el ida y vuelta con los pilotos de renombre es positivo.

En las últimas horas quedó en evidencia con una situación particular que se vivió en el GP de Monza entre Colapinto y el piloto de McLaren Lando Norris en un divertido ida y vuelta en el medio de la pista mientras aguardaban para iniciar la carrera en la que el piloto argentino terminaría obteniendo el décimo séptimo puesto.

Los dos pilotos de McLaren, Norris y Óscar Piastri; Alex Albon , excompañero de Franco en Williams, y el piloto de 22 años se reunieron en el autódromo de Monza para dialogar de forma distendida mostrando una buena relación entre las partes. En medio del encuentro pareciera que como uno de los temas de conversación que surgieron fue realizar un análisis de las zapatillas que llevaba cada uno de ellos.

¡ESTABAN DEMASIADO BLANCAS! Colapinto no desaprovechó la oportunidad para bautizar las zapatillas del Lando Norris al mejor estilo argentino



@WilliamsRacing pic.twitter.com/3z95FK8WDw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2025

Cuando todo parecía estar tranquilo, apareció Colapinto con su picardía aplicando una típica costumbre argentina. Es que Norris lucía unas zapatillas de color blanco en su mayoría que relucían en el centro de la pista. Al ver que eran nuevas, el piloto aplicó el sentido argentino y lo pisó para dejarle una marca de estreno. Rápidamente estallaron las risas entre los pilotos en forma de complicidad, mientras que Norris intentó tomarse revancha con lo mismo.

El durísimo testimonio de Franco Colapinto tras finalizar 17 en Monza

Franco Colapinto no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Italia que tuvo lugar este domingo y aseguró que se sintió “muy solo” durante toda la carrera en el circuito de Monza.

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca", aseguró Colapinto en zona mixta tras la frustrante carrera que lo dejó 17°.

“No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, dijo en referencia a la falta de ideas y a la lentitud que tuvo el desarrollo de la carrera en Monza.

"MUY LARGA, MUY DURA PARA NOSOTROS. MUY SOLO TODA LA CARRERA"



La frustración de Franco Colapinto por la carrera en Monza



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8Z7OLiB6AY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025

En el mismo contacto con la prensa, el argentino reconoció que el equipo Alpine le pidió dejar pasar a Gasly sobre el cierre del a carrera. Al ser consultado sobre esa situación, Franco dijo que no sabe por qué se tomó esa decisión. Sin dudas, ese momento dejó mucha tela para cortar de cara a lo que viene.

Cómo fue la carrera de Colapinto

Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Monza, y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, y llegó a estar 11. Pero tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, quedó atrás de Gasly y superó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

El argentino largó con neumático medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca tuvo ritmo competitivo.

Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.