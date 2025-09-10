Deportivo Rincón y "un partido que marca para la historia del club"

El León recibirá a Costa Brava el próximo domingo, en el cierre de la zona Campeonato, y necesita la victoria para clasificar.

Los partidos de la definición de la segunda fase se jugarán en simultáneo y Deportivo Rincón todavía tiene muchas chances de cumplir con sus objetivos en el Federal A. El León del norte neuquino será local de Costa Brava de General Pico, rival directo en la lucha por la clasificación a los cuartos de final y a la Copa Argentina del año que viene.

Rincón depende de sí mismo para entrar entre los cinco equipos que van a la Copa y con una victoria sobre los pampeanos le alcanzaría para cumplir esa meta. Por otra parte, además del triunfo propio, necesita que Atenas no gane para entrar a los playoffs por el primer ascenso.

tabla de posiciones federal a 7 de septiembre

La palabra del DT

"Es un partido que marca para la historia del club. Anhelamos que la gente nos acompañe, que apoye y que entre todos encontremos el resultado que todos queremos", declaró el entrenador Pablo Castro.

"Estamos preparándonos muy bien para el domingo. Está transcurriendo una semana muy buena, estamos intentando mejorar las debilidades y seguir fortaleciendo las fortalezas", señaló el DT que atraviesa un nuevo interinato al frente del equipo.

pablo Castro deportivo rincón

Tanto el cuerpo técnico como los jugadores y la dirigencia saben que el cotejo ante Costa Brava es decisivo para las aspiraciones en el año. Incluso más allá de lo que ocurra en los cruces, cumplir estos objetivos sería muy positivo teniendo en cuenta que es la segunda temporada del club en el Federal A.

"Con una ilusión enorme de que llegue el domingo. Consideramos que va a ser un partido muy importante para el club y para la provincia. Queremos ser los representantes de Neuquén enfrentando a un grande del fútbol argentino, porqué no, en Copa Argentina. Nos llena de energía de ilusión y de sueños", indicó Castro.

Cabe recordar que los clasificados a la Copa Argentina ingresarán directamente al cuadro principal y podrían enfrentarse con rivales de primera división o Primera Nacional.

"En estos 13 años que tiene el club ha sido todo a base de esfuerzo, de entusiasmo y es un club ganador. Creo que los jugadores lo entienden de esa manera y nos estamos preparando sabiendo que el domingo es un partido en el cual hay que estar a la altura, entregarse por completo al grupo, a la institución y sobre todo a la gente de Rincón, que hace el esfuerzo de pagar una entrada y la idea es que se sienta identificada con este plantel", finalizó Castro.

Respecto del once titular, se esperan al menos dos cambios respecto de los once que iniciaron ante Villa Mitre, teniendo en cuenta que esa derrota 1 a 0 fue un partido flojo del equipo.

deportivo rincón villa mitre el fortín formación

Así se juega la fecha

La novena y última de la zona Campeonato comenzará el viernes con un partido en el que no hay nada en juego, porque Kimberley será último y Bolívar el primero del grupo, pase lo que pase. Jonathan Correa será el árbitro desde las 15.

Ya el domingo, en ese mismo horario, irán los otros tres encuentros donde hay mucho en juego. Juan Nebbietti será el árbitro de Argentino (MM)-Atenas, Jorge Etem impartirá justicia en Cipo-Olimpo y Diego Novelli lo hará en Rincón-Costa Brava.

La particularidad es que Etem viene de ser el árbitro de Atenas-Cipo y ya pitó en el otro clásico del albinegro frente a Olimpo este año en La Visera, con victoria rionegrina 2-1.