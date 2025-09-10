Clippers, Kawhi Leonard y una fintech: el mega escándalo que explotó en la NBA

La NBA , la liga de básquet más importante del mundo, anunció la apertura de una investigación que puso en el centro de la atención a una de sus franquicias. Se trata de Los Ángeles Clippers y todo ocurre a raíz de un contrato de patrocinio por 28 millones de dólares entre Kawhi Leonard y la empresa californiana de servicios de sostenibilidad Aspiration Fund Adviser, LLC.

La liga busca determinar si este acuerdo permitió al equipo eludir las estrictas normas del tope salarial, es decir en otras palabras, si hubo lavado de activos. El foco de la pesquisa recae en los vínculos financieros entre Leonard, los Clippers y Aspiration, compañía que se declaró en bancarrota este año.

Durante el proceso de insolvencia, la empresa listó como acreedores a los Clippers —con una deuda de aproximadamente 30 millones de dólares— y a KL2 Aspire LLC, sociedad a la que se le adeudaban siete millones de dólares. Los registros estatales de California identifican a Leonard como gerente de KL2 Aspire LLC, cuyas iniciales y número de camiseta coinciden con el nombre de la entidad.

image

El acuerdo de patrocinio, obtenido por el periodista Pablo Torre y detallado en su podcast, estipulaba pagos anuales de siete millones de dólares a Leonard durante cuatro años, sumando un total de 28 millones de dólares. Según la cronología del contrato, al momento de la declaración de bancarrota de Aspiration aún restaba un pago pendiente de siete millones de dólares. Un antiguo empleado del departamento financiero de Aspiration, cuya voz fue distorsionada en el podcast, relató que al notar la magnitud del pago a Leonard, recibió la instrucción de no hacer preguntas, ya que el propósito era el siguiente: “Eludir el tope salarial, jajaja. Había muchas risas cuando se compartían estas cosas”.

La investigación de Torre no halló evidencia de que Leonard hubiera realizado actividades de promoción o respaldo público para Aspiration. La única conexión visible entre el jugador y la empresa fue un mensaje publicado por los Clippers en 2023: “Feliz cumpleaños, Kawhi. Por cada comentario o retuit, @Aspiration plantará un árbol por el cumpleaños de Kawhi”.

La respuesta de Los Ángeles Clippers

El propietario de los Clippers, Steve Ballmer, realizó una inversión de 50 millones de dólares en Aspiration, y en septiembre de 2021 se anunció una asociación de 300 millones de dólares entre la empresa y el equipo. Este anuncio se produjo aproximadamente un mes después de que Leonard firmara una extensión de contrato por cuatro años y 176 millones de dólares con los Clippers.

image

En respuesta a las acusaciones, los Clippers emitieron un comunicado en el que negaron cualquier infracción de las reglas de la liga: “Ni el Sr. Ballmer ni los Clippers eludieron el tope salarial o participaron en ninguna mala conducta relacionada con Aspiration. Cualquier afirmación contraria es demostrablemente falsa: el equipo terminó su relación con Aspiration hace años, durante la temporada 2022-23, cuando Aspiration incumplió sus obligaciones”. Además, el equipo aseguró que ni ellos ni Ballmer tenían conocimiento de actividades indebidas por parte de Aspiration o su cofundador hasta que las autoridades iniciaron la investigación, y manifestaron su disposición a colaborar con las fuerzas del orden.

El cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, aceptó declararse culpable el mes pasado tras enfrentar cargos federales de fraude electrónico. Según los fiscales, Sanberg defraudó a inversores y prestamistas por un monto de 248 millones de dólares, presentando estados financieros que inflaban los ingresos reales de la empresa.

El caso de Leonard no es el único en el que celebridades han sido contratadas para respaldar a Aspiration. Figuras como Robert Downey Jr., Leonardo DiCaprio y Drake también participaron en campañas de la compañía, aunque, según el exempleado del área financiera, “la suma de todos los demás contratos de patrocinio de celebridades no alcanzaría ni una cuarta parte del acuerdo de Kawhi Leonard”.

image

De confirmarse una violación a las normas, la NBA podría imponer sanciones severas, que incluyen multas de hasta 7,5 millones de dólares, la anulación de contratos y la pérdida de futuras selecciones de draft. El convenio colectivo de la liga establece que, en caso de una primera infracción, la penalización puede alcanzar los 4,5 millones de dólares y la retirada de una selección de primera ronda. La investigación de la NBA continúa, mientras la organización y su propietario insisten en que no existió ninguna conducta indebida relacionada con el acuerdo de patrocinio de Kawhi Leonard.