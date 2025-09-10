El extraño repechaje que jugará Bolivia para ir al Mundial 2026

Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Repechaje para el Mundial 2026 , que se disputará en marzo con un inédito formato.

El resultado del martes, sumado a la derrota de Venezuela frente a Colombia, le permitió al equipo del altiplano asegurar su lugar la repesca.

El conjunto boliviano llegaba a la última jornada sin depender de sí mismo: necesitaba ganar y que la "Vinotinto" no lo hiciera, una combinación que finalmente se concretó.

Bolivia ahora disputará el repechaje que se jugará en marzo de 2026 en una de las tres sedes del Mundial: Estados Unidos, México o Canadá.

Cómo es el formato del repechaje para el Mundial

El torneo contará con un formato inédito que involucra a seis selecciones distribuidas en dos llaves. Las cuatro selecciones con el ranking FIFA más bajo se enfrentarán en una semifinal a partido único, mientras que los dos mejores equipos clasificados en el ranking pasarán directamente a la final.

Esto le da a los dos equipos mejor rankeados una ventaja considerable, ya que solo necesitarán ganar un partido para clasificar, mientras que los otros cuatro equipos deberán ganar dos encuentros para obtener uno de los dos cupos disponibles para el Mundial. Los dos vencedores de las llaves serán los que se clasifiquen.

Equipos clasificados hasta el momento:

Por ahora, solo dos selecciones tienen asegurado su lugar en el repechaje: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol). Los otros cuatro cupos se completarán con un equipo de Asia, uno de África y dos de la Concacaf. No habrá selecciones europeas en esta instancia.

El posible regreso del héroe: Moreno Martins y la última batalla

Tras la clasificación de Bolivia al Repechaje de la Copa del Mundo de 2026, el histórico centro delantero, Marcelo Moreno Martins, mostró una fuerte intención de regresar de su retiro para ayudar a su selección.

martins messi futbol eliminatorias argentina bolivia

Moreno Martins dijo: “me siento muy bien para poder volver… vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere y lo permite, así va a ser”. La leyenda de “La Verde” agregó: “disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien".

En el final de sus dichos, el histórico jugador de Bolivia cerró con unas palabras que ilusionan a los hinchas: “a mí no me tiene que convencer nadie. Mi corazón está siempre con la Verde. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir”.

La palabra del máximo referente del fútbol boliviano no dejó lugar a dudas: Marcelo Moreno Martins tiene un fuerte deseo de volver a vestir la camiseta verde de la Selección de Bolivia. Su intención llega en un momento muy particular, ya que el combinado nacional podría estar cerca de lograr algo histórico: clasificar al Mundial de 2026, lo que significaría romper una sequía de 32 años sin presencia en una Copa del Mundo. La última vez fue en Estados Unidos 1994.

A sus 38 años, cuenta con todos los méritos para regresar al equipo. El delantero disputó un total de 108 partidos con la selección absoluta y convirtió 31 goles.

Pero más allá de los números, hay una conexión sentimental que une al jugador con los fanáticos de la “Verde”. Aunque formó parte de las selecciones Sub-17 y Sub-20 de Brasil, Moreno Martins eligió representar a Bolivia, su país natal, a nivel mayor. Esta decisión lo convirtió en un símbolo de compromiso y orgullo nacional, valores que aún hoy lo mantienen en el corazón del hincha boliviano.

Para muchos bolivianos, ver nuevamente a Marcelo Moreno Martins con la camiseta verde es mucho más que simplemente fútbol: sería revivir una historia de amor, sacrificio y lealtad. Su regreso, en esta etapa de su vida, sería una señal de que los verdaderos ídolos nunca se alejan del todo, y que el corazón siempre encuentra el camino de vuelta a casa.