Doble suplementario y victoria agónica del Rojo en la vuelta del Ruca Che

El deporte regional vivió una noche histórica: Independiente le ganó a Pacífico en un atrapante clásico neuquino por la segunda fecha del Torneo Pre Federal de Básquet. El triunfo fue para el Rojo por 95-94 con un doble decisivo de Maximiliano Leyton , sobre la chicharra, en el marco de un pleito que se extendió más de lo esperado. Por lo pronto, el encuentro se dirimió en un segundo tiempo suplementario ante la presencia de alrededor de 3.000 personas en el microestadio Ruca Che .

La jornada marcó el regreso del emblemático escenario al calendario oficial, tras una profunda remodelación en el marco de sus 30 años. El comienzo del compromiso se atrasó a raíz de las demoras en cuanto al ingreso de los espectadores al recinto, lo que le agregó un toque de tensión al enfrentamiento entre máximos rivales. La expectativa respondía al esperado cruce, pero también por el escenario, por el cual se invirtieron 340 millones de pesos desde el gobierno provincial , tanto en los ingresos como en las tribunas y el parqué.

Así, el microestadio supo albergar otra velada extraordinaria, como aquellas que protagonizó la selección argentina en otros tiempos, que involucraron a la Liga Nacional, el Argentino de Mayores y el Juego de las Estrellas. En principio, el equipo de Maxi Rubio empezó mejor en la etapa inaugural, con mucho dominio en los primeros cinco minutos. Sin embargo, con el correr del tiempo, David Oviedo comenzó a transformarse en la gran figura y en una pieza clave para dar vuelta el trámite.

ON - Basquet Independiente vs Pacifico (9) Omar Novoa

"Cusita" acabó el duelo con 47 puntos y fue el responsable de que Independiente se haya mantenido en juego en los momentos más complicados. Ya en el segundo suplementario, cuando todo parecía indicar que la última pelota iba a ser para el Rojo, que se encontraba abajo en el tanteador por una unidad, una fantástica jugada colectiva modificó por completo el trámite: la acción inició en las manos de Oviedo, siguió con Gino Veronesi y culminó con Leyton, uno de los héroes de la sufrida victoria.

ON - Basquet Independiente vs Pacifico (2) Omar Novoa

Cómo venían Independiente y Pacífico en el torneo

Independiente pudo recuperarse tras su derrota por 85-70 ante Centro Español en el debut, mientras que Pacífico llegaba con confianza tras vencer a Del Progreso por 100-84 en su primer encuentro en el Viejo Ramírez. El mano a mano no solo representó una rivalidad histórica, sino también una vitrina para los equipos que aspiran a ascender a la Liga Federal.

El Decano, con un plantel consolidado y refuerzos como Franco Herbick, Josué Santillán y Nahuel Muñoz, buscó continuar su racha positiva. Por su parte, Independiente, que contaba con el regreso de jugadores como el propio Veronesi, Julián Fedele y Lautaro Riego, intentó imponer su juego en casa y sumar su primer triunfo en el torneo, algo que finalmente sucedió de la mejor manera.