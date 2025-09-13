Independiente y Pacífico se roban las miradas en el Ruca Che

El Rojo y el Deca juegan en clásico del Pre Federal de básquet en la reinauguración del mítico estadio neuquino.

Este domingo, a las 20, Independiente de Neuquén será local del Club Pacífico en el estadio Ruca Che , en el duelo válido por la segunda fecha del Pre Federal de básquet. El Rojo irá por la recuperación, tras la derrota ante Centro Español como visitante en su debut, mientras que el Deca viene de ganarle el viernes a Del Progreso en El Viejo Ramírez.

Será el primer partido por los puntos que se juega en el mítico estadio neuquino luego de las remodelaciones realizadas con motivo de los 30 años que cumplió el escenario. El parquet, los ingresos y las tribunas han sido mejoradas notablemente y el Ruca Che está en excelentes condiciones para el clásico capitalino por el torneo de primera división.

El gobierno provincial estuvo a cargo de las flamantes obras y en conjunto con la dirigencia Independiente resolvieron cambiar la localía para darle un marco diferente a uno de los partidos que tiene mayor convocatoria en la región. La rivalidad histórica entre ambos y la paridad que suele darse en clásicos son condimentos que suman.

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (1) Con una renovación integral, Ruca Che festeja a lo grande y con la gente el 30 de agosto. Claudio Espinoza

Luego del comienzo del torneo, donde Centro Español derrotó a Independiente por 85 a 70 en Plottier, el viernes se completó el primer capítulo del Pre Federal.

Pacífico sacó a relucir su poder de fuego y le ganó con autoridad a Del Progreso por 100 a 84 en El Viejo Ramírez. La visita sorprendió con un buen primer tiempo en el que llegó a pasar al frente, pero un Sebastián Godoy Vega decisivo (24 puntos) le dio el liderazgo al Deca y también lo ayudó a rematar el partido.

pacífico godoy vega romera.png Sebastián Godoy Vega fue el goleador de Pacífico. En la imagen, abrazado a Romera. Fotos: Claudio Espinoza

David Véliz (21), Gustavo Maranguello (18) y Matías Stanic (16) acompañaron al goleador y así Pacífico remató el partido.

El campeón defensor ganó con lo justo

Pérfora tuvo que trabajar y mucho para dar vuelta el partido ante Atlético Regina, al que finalmente venció 82 a 79. Un exVerde como Manuel Navarro tuvo una gran noche, con 19 puntos y 16 rebotes. Sumados a los 20 de Martín Fagotti, más los hermanos Franco y Marcos Leal (11 y 14), le hicieron frente al defensor del título.

Pero los dirigidos por Fernando Claris sostuvieron el invicto en casa que traían de la última Liga Federal. Fue clave el regreso del Tuti Julián Ruiz con 9 asistencias más 9 unidades. Nahuel Vicentin (21 puntos), Santiago Candia (19) y Luca Chiapella (12) fueron los máximos anotadores del local.

El pleno de victorias locales lo completó Deportivo Roca, que en el polideportivo Gimena Padín ganó el partido más ajustado de los cuatro de la fecha. El 73 a 68 fue para el local, que tuvo a Agustín Montero anotando cuatro libres fundamentales en el último minuto y llegando a 17 puntos.

El goleador de la noche fue Lucas Villanueva (20), que ganando por tres cometió una clara falta no cobrada sobre Benjamín Loncón cuando intentaba un triple.

En la visita, donde no pudo jugar su refuerzo Francisco González, se destacaron Franco Herbick (17), Josué Santillán (17), Loncón (16) y Nahuel Muñoz (11).

Este domingo, a las 20, irá la segunda fecha con el clásico neuquino, el otro derby entre Del Progreso y Deportivo Roca en el Gigante de la calle Maipú, mientras que Atlético Regina recibirá a Biguá. El partido de Pérfora y Español irá el martes en el Malvinas Argentinas.

Club Plottier se perfila como favorito en la zona Ascenso

Con su triunfo por 83 a 55 sobre Cipolletti, el Club Plottier arrancó con el pie derecho y quiere ser animador en la zona Ascenso, donde este domingo Asociación Deportiva Centenario recibirá a Unión Alem Progresista desde las 20:30.