Argentina está en las finales de la Copa Davis: cuándo se juegan y cómo es el formato

El seleccionado nacional accedió a la etapa definitiva del certamen luego de superar a Países Bajos, donde Zeballos y Molteni liquidaron la serie.

Argentina volvió a meterse entre los mejores del mundo en la Copa Davis y buscará, una vez más, alcanzar la gloria como lo hizo en 2016 , con Juan Martín Del Potro como gran figura. Clasificada por segundo año consecutivo a las Finales, la Selección nacional de tenis se ilusiona con llegar al título en una edición que tendrá lugar en Bologna, Italia, del 18 al 23 de noviembre .

A diferencia de las etapas previas, en esta instancia final el formato se reduce a series de tres partidos: dos singles y un dobles . Ocho selecciones competirán por la Ensaladera de Plata: los siete ganadores de la ronda de Qualifiers –entre ellos Argentina– y el equipo anfitrión, Italia, que también es el campeón defensor. El cuadro final se definirá mediante sorteo una vez que se completen todos los clasificados este fin de semana .

Con un equipo sólido y en crecimiento, el conjunto argentino sueña con repetir la hazaña de hace casi una década. La ilusión está intacta y la cita en suelo italiano será una gran prueba para confirmar el regreso del país al primer nivel del tenis mundial.

Así fue la victoria de Argentina ante Países Bajos para meterse en las finales

El equipo argentino de Copa Davis superó 3-0 a Países Bajos y se metió en las Finales que se llevarán a cabo en noviembre, donde se enfrentarán los mejores ocho de la competencia.

Los encargados de liquidar la serie fueron Horacio Zeballos y Andrés Molteni, quienes superaron por 6-3 y 7-5 a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends tras una hora y 45 minutos de juego.

Zeballos y Molteni se mostraron muy sólidos desde el comienzo del encuentro, dominando en cada turno de saque y consiguiendo un quiebre clave en el sexto game que les permitió imponerse por 6-3 en el primer set.

1757794995025

En la segunda manga parecía que la dupla argentina iba a liquidar el encuentro con facilidad, pero los jugadores neerlandeses pudieron sacar adelante unos games muy complicados y como si esto fuera poco pudieron quebrar para ponerse 5-2 adelante.

El momento clave del partido se dio en el noveno game del segundo set, cuando Molteni y Zeballos recuperaron el quiebre tras levantar cinco puntos de set en contra para evitar el tercer set.

A partir de allí, Zeballos y Molteni, quienes cada vez se afianzan más en el dobles, demostraron tener muchísima actitud para obtener un nuevo quiebre y cerrar el encuentro con su saque para el 7-5 definitivo.

Este triunfo le permitió a los capitaneados por Javier Frana ganar 3-0 en la serie frente a Países Bajos, que había empezado muy bien el viernes gracias a las victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo ante Jesper de Jong y Botic Van de Zandschulp, respectivamente.

Luego del partido, Zeballos destacó la actuación de su compañero: “Creo que ni Molteni sabe lo que jugó, fue un animal”, y destacó la actitud que tuvieron para dar vuelta el segundo set: “Luchamos mucho y mirá como pagó”.

Molteni, por su parte, subrayó que con Zeballos “nos conocemos hace mucho tiempo, jugamos juntos interclubes y tenemos buena relación. Por más que no juguemos siempre juntos en el circuito, tenemos esa conexión que hace mucho”. El cuarto partido tuvo derrota para Argentina, con un claro 6-4 y 6-3 de Jesper de Jong a Francisco Comesaña, pero solo decoró el resultado para Países Bajos.

Gracias al triunfo ante Países Bajos, el equipo argentino se clasificó a las Finales de la Copa Davis que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia. Allí se enfrentarán, a partir de los cuartos de final, los mejores ocho equipos de la competencia.