Al borde de la clasificación: el inmejorable viernes de Argentina en la Copa Davis

Fue un viernes soñado para Javier Frana y equipo argentino de Copa Davis . Por resultados, actuaciones de los protagonistas y pronóstico para lo que viene. De esta manera, en la primera jornada de la serie que el equipo está encarando en condición de visitante frente a los Países Bajos , Argentina está cumpliendo con las expectativas con las que se llegaban en la previa.

En un Martiniplaza de Groningen "pintado" de naranja por el público local, Tomás Etcheverry (finalmente le ganó la pulseada a Francisco Comesaña como segundo singlista) abrió con absoluta autoridad la serie vs. Jesper De Jong. Le ganó con un doble 6-4 marcando el ritmo y el camino de lo que debía hacer su compañero de Team.

Francisco Cerúndolo, raqueta número 1 del tenis argentino, no se quedó atrás y dejó muy atrás a Botic Van de Zandschulp, líder local. La victoria de 7-6 (4) y 6-1 le da buenas vibras a los capitaneados por Javier Frana para meterse en la Fase Final de Bolonia, Italia, a disputarse del 18 al 23 de noviembre.

image

De esta manera, para el sábado queda la chance de cerrar la serie con Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek. De ser necesario, a continuación, se jugarán los últimos partidos de singles, pero con los protagonistas invertidos con respecto a la programación del viernes.

Recordemos que la serie de Copa Davis entre Países Bajos y Argentina se transmitirá y se podrá ver a través de la pantalla de TyC Sports.

La Argentina, a un paso de regresar a las finales de Copa Davis

Los Halcones conducidos por Javier Frana definirán el sábado el pase al Final 8 que se disputará en Bolonia, Italia, en noviembre. El auspicioso inicio de la serie en Países Bajos dejó en muy buena posición a la Argentina.

image

El primer set del duelo entre Francisco Cerúndolo y Botic Van de Zandschulp estuvo marcado por los quiebres de servicio. A lo largo de los 12 games disputados antes del tiebreak, hubo tres roturas por lado, sin un claro dominador en pista. El desempate también reflejó esa dinámica y las rachas se impusieron: el sudamericano obtuvo cuatro puntos al hilo, el europeo hizo lo propio a continuación y con otra ráfaga de tres tantos Cerúndolo selló el 7-6 (4) que allanó el camino de la victoria.

Ya en la segunda manga, el argentino encontró la tranquilidad de la ventaja y consiguió un quiebre en el inicio que logró sostener para encarrilar el 6-1 que le dio una bocanada de aire a todo el equipo. A la hora de analizar el encuentro que estiró la ventaja del equipo, Cerúndolo comentó: “En el primer set no estuve tan fino como el segundo, que estuve muy fino en los ataques. El primer set de él fue increíble, no me dejó tocarla. Hay que darle crédito al rival cuando uno no puede hacer las cosas como quiere, porque yo no lo estaba haciendo mal. Fue muy valioso haber sacado el primer set”.

Los dos jugadores argentinos se impusieron al ruido y el aliento de los más de 4.000 neerlandeses que coparon el MartiniPlaza, y que por momentos complicaban el mismo intercambio entre Javier Frana y sus dirigidos. En el primer turno, Tomás Etcheverry se impuso ante Jesper de Jong, por 6-4 y 6-4, y selló el primer punto para la Selección Argentina de Tenis YPF ante Países Bajos. Tommy logró quedarse con un match clave, que perfiló al conjunto conducido por Javier Frana a los puntos del sábado con la certeza de no llegar en desventaja.

image

Se espera que el sábado el clima hostil se mantenga, dado que las autoridades locales confirmaron que se vendieron las 4.000 entradas disponibles. El duelo de dobles este sábado comenzará a las 9:00 de la mañana y en caso de ser necesario se disputarán los dos partidos de singles en los siguientes turnos.