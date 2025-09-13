Julio Vaccari renunció como entrenador de Independiente

El entrenador del Rojo dejó su cargo luego de una campaña decepcionante, en la que había sacado 2 puntos de 21 posibles.

Independiente , tras el escándalo por la eliminación en la Copa Sudamericana , sumó un nuevo golpe en el torneo local al caer por 1 a 0 en condición de local ante Banfield. El clima en el Estadio Libertadores de América fue "picante": cantos contra la dirigencia, jugadores y cuerpo técnico.

Consumada la derrota, Julio Vaccari tomó la decisión de dar un paso al costado. En el Torneo Clausura , el Rojo solo consiguió 2 de 21 puntos posibles, lo que lo mantiene en el fondo de la tabla de posiciones en su zona.

El técnico de 45 años había asumido en junio de 2024 , en reemplazo de Carlos Tevez , con un breve interinato de Hugo Tocalli en el medio. Su vínculo estaba firmado hasta diciembre de 2025, pero los resultados de la segunda parte del año, sumados a un fuerte golpe institucional, aceleraron su salida.

“Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, escribió el club en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1966996829750312960&partner=&hide_thread=false Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo.

El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo. pic.twitter.com/h1RFt5UE6O — C. A. Independiente (@Independiente) September 13, 2025

En poco más de un año, Vaccari dirigió 60 partidos con un balance de 25 victorias, 18 empates y 17 derrotas. Sufrió eliminaciones en todas las competencias: la Copa Argentina 2024 (frente a Vélez), la de 2025 (ante Belgrano), la Sudamericana por la vía disciplinaria y el Apertura, donde cayó por penales frente a Huracán.

Vaccari había comenzado 2025 con buenas señales: metió al equipo en las semifinales del Torneo Apertura, lo clasificó a octavos de la Sudamericana como líder de grupo y obtuvo una sólida victoria ante Sportivo Belgrano en la Copa Argentina. Sin embargo, ese envión se diluyó por completo en el segundo semestre.

Independiente atraviesa nuevamente un escenario de incertidumbre deportiva e institucional. Mientras define al próximo entrenador, el club buscará salir del último lugar de su grupo y evitar que la crisis se profundice.

Así fue la victoria de Banfield ante Independiente

Banfield consiguió un triunfo clave en el Torneo Clausura de la Liga Profesional al derrotar por 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini en el marco de la octava fecha.

El “Taladro” se llevó los tres puntos gracias a un cabezazo de Martín Rio en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Rio conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este certamen y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.

Independiente, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar. Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignaco Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.