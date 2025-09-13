Se viene otra gran pelea de Canelo: a qué hora y quien transmite el combate

Este sábado se dará una de las peleas más esperadas de la década para muchos. El boxeo internacional está pendiente de lo que ocurra entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford por el título indiscutido de peso supermediano (168 libras).

El combate se realizará este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Por la diferencia horaria, será en la madrugada del domingo de nuestro país.

La gran novedad para esta velada es la transmisión: la pelea se verá a nivel mundial por Netflix . La plataforma confirmó que el evento estará incluido en la suscripción regular "sin coste adicional" para todos sus clientes. Según supo Noticias Argentinas , la cartelera principal (función) comenzará a las 22:00 horas (horario de Argentina) , aunque se espera que el combate estelar entre Canelo y Crawford inicie cerca de la medianoche del sábado (ya madrugada del domingo).

La cartelera completa de Canelo vs. Crawford

Además del combate principal que define al campeón indiscutido, la noche en Las Vegas contará con varias peleas de alto nivel, destacando el choque coestelar entre dos invictos:

Pelea Coestelar: Callum Walsh (Irlanda, 14-0) vs. Fernando Vargas Jr. (EE.UU., 17-0).

Christian Mbilli (Canadá/Francia, 29-0) vs. Lester Martinez (Guatemala, 19-0).

Mohammed Alakel (Arabia Saudita, 4-0) vs. John Ornelas (EE.UU., 5-2-1).

¿Cuál es la bolsa total de la pelea?

El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford promete no solo ser uno de los eventos más esperados del boxeo en 2025, sino también uno de los más lucrativos en la historia de este deporte. A días de la pelea, estimaciones del entorno apuntan a que el mexicano podría llevarse entre 100 y 150 millones de dólares, lo que lo colocaría entre los boxeadores mejor pagados por una sola noche.

El dato fue parcialmente confirmado por Dana White, CEO de UFC y principal promotor de la velada, quien, al ser consultado sobre si esas cifras eran reales, respondió con un escueto: “Probablemente”, sin revelar números concretos.

Por el lado de Crawford, la situación es más difusa. En declaraciones al podcast Ring Champs, el estadounidense mencionó que su bolsa garantizada rondaría los 10 millones de dólares, aunque distintas fuentes periodísticas aseguran que podría alcanzar los 50 millones, dependiendo de los incentivos, derechos de transmisión y acuerdos adicionales incluidos en el contrato.

Dana White fue consultado también por la bolsa de Crawford, pero fue tajante: “No tengo idea de cuánto va a cobrar”. A pesar de las cifras impactantes, Terence Crawford aseguró que el dinero no es su principal motivación. “Esta pelea es importante para mí en términos de legado. Lo hago por la oportunidad; el legado supera al dinero”, afirmó.

El evento, que se disputará en Las Vegas, será transmitido por Netflix, una innovación que podría replicar o incluso superar los ingresos generados por el modelo tradicional de PPV (pago por evento), a través de métricas de audiencia global, acuerdos con sponsors y derechos internacionales.

Más allá del dinero, el ganador del combate también recibirá un anillo exclusivo inspirado en el Super Bowl, valuado en US$ 100.000. La pieza está compuesta por 10 quilates de piedras engastadas en oro amarillo y 8,5 quilates de diamantes blancos. Además, se entregará el tradicional cinturón de campeón, cuyo valor asciende a US$ 188.000.