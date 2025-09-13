Se queda: las tremendas atajadas del Dibu Martínez en su regreso al Aston Villa

El arquero argentino volvió a ser titular en el equipo de Unai Emery, que sacó un punto en su visita al Everton.

Después de muchas idas y vueltas en el mercado de pases, Dibu Martínez volvió este sábado al arco del Aston Villa. El campeón del mundo y bicampeón de América con su selección, regresó después de varias semanas marcadas por rumores de salida y su posible traspaso al Manchester United .

El arquero marplatense, que había quedado fuera del duelo ante Crystal Palace , regresó a la titularidad en el empate 0-0 frente al Everton en el Hill Dickinson Stadium y fue la gran figura del encuentro .

El campeón del mundo sostuvo a su equipo con atajadas determinantes en los momentos más calientes del partido: primero desvió un cabezazo de Beto que se metía en el ángulo y luego tapó una volea rasante de Jack Grealish que parecía imposible.

En el complemento, volvió a lucirse al sacar con un manotazo el remate de Michael Keane para mantener el cero en su arco y asegurar el segundo punto de los “Villanos” en la temporada.

Para Aston Villa, que atraviesa un complicado inicio en la Premier League y aún no marcó goles en cuatro fechas, el regreso de su arquero titular fue la mejor noticia.

Otros resultados en la Premier

Arsenal goleó 3-0 al Nottingham Forest, por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra, y escaló, al menos momentáneamente, hasta la cima de la tabla.

Los goles de los dirigidos por el español Mikel Arteta los hicieron el mediocampista español Mikel Zubimendi, quien anotó un doblete, mientras que la otra anotación llegó a través del delantero sueco Viktor Gyökeres.

El primer gol de Zubimendi llegó a los 31 minutos del primer tiempo, cuando el español metió una tremenda volea para abrir el marcador luego de un despeje tras un tiro de esquina.

Ya en el comienzo del segundo tiempo, el Arsenal comenzó a encaminar la victoria cuando Gyökeres estiró la ventaja al definir solo en el área chica gracias a una buena asistencia del inglés Eberechi Eze.

Finalmente, Zubimendi cerró la goleada con un buen cabezazo a los 34 minutos del segundo tiempo luego de un gran centro del belga Leandro Trossard.

Este triunfo le permitió al Arsenal llegar a los nueve puntos y alcanzar en la cima de la Premier League al Liverpool, que visitará este domingo al Burnley a partir de las 10 de la mañana (hora de Argentina) con el objetivo de seguir con puntaje ideal.

Además, Tottenham y Bournemouth, también tienen nueve unidades, tras ganar sus respectivos encuentros.

Asistencia del Cuti Romero

El Tottenham se llevó un importante triunfo en el derbi londinense frente al West Ham. Luego de una primera parte igualada en la que ambos equipos dispusieron de ocasiones, los “Spurs” encontraron los goles en el complemento para imponerse 3-0 y dejar atrás la derrota sufrida ante Bournemouth antes del receso internacional.

La apertura del marcador llegó apenas iniciada la segunda mitad, cuando Xavi Simons ejecutó un córner que encontró a Pape Matar Sarr desmarcado para marcar de cabeza el 0-1.

Minutos después, Tomas Soucek fue expulsado por una dura entrada y el Tottenham aprovechó la superioridad numérica para liquidar el partido: Lucas Bergvall amplió la ventaja con un gran cabezazo tras una asistencia del argentino Cristian “Cuti” Romero y Micky van de Ven puso cifras definitivas con un remate cruzado.

Con este triunfo, el Tottenham alcanzó su tercera victoria en cuatro fechas y se mantiene en lo más alto de la Premier League junto al Arsenal, Bournemouth y Liverpool, que tiene un encuentro menos.

Por su parte, el West Ham sumó su segunda derrota en casa y los hinchas hicieron sentir su descontento, despidiéndose antes del encuentro. The Hammers solamente tienen tres unidades y siguen en la zona de descenso.