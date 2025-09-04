La agradable noticia que recibió Dibu Martínez desde Aston Villa tras el pase caído al Manchester United

Mientras el arquero concentra con la Selección argentina, desde Birmingham llegaron noticias positivas para su futuro.

Emiliano Martínez finalmente seguirá su carrera en el Aston Villa sin los cambios que en algún momento había planificado y que lo mantuvieron en vilo hasta el último día de mercado de pases donde el Manchester United hizo un intento para quedarse con el jugador pero terminó inclinándose por el joven Senne Lamens.

Desde ese momento el futuro de Dibu fue una incógnita entendiendo que el entrenador de los villanos Unai Emery no parecía muy cómodo con las negociaciones, sensación que quedó demostrada en declaraciones que hizo cuando la negociación estaba vigente. El entrenador llegó a esbozar que Marco Bizot, el arquero suplente, sería el elegido para el futuro poniendo en duda la continuidad como titular del campeón del mundo.

Más allá de este ida y vuelta horas más tardes llegaron noticias alentadoras para el arquero mostrando que todavía está en consideración del entrenador. Es que el club presentó a los jugadores que son parte de la lista de jugadores para disputar la Europa League y entre ellos aparece el marplatense como opción, sin embargo esto no le garantiza que sea titular.

Es motivo de preocupación también para la Selcción argentina ante las palabras del entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa previo al duelo ante Venezuela. "Emiliano (Martínez) bien, ayer estaba de cumpleaños, estaba alegre y bien. No se hizo su pase. Habrá tenido ilusión de jugar en Manchester como se decía, pero siempre es positivo y pensando en nosotros y a la vuelta en su club que ahora mismo tiene que pensar. En líneas generales lo vi bien”, contó sobre cómo lo vio al arquero tras el pase frustrado.

Luego cerró pensando en su continuidad: “Vamos a ver si Dibu pierde continuidad en su club, no nos vamos a adelantar. Entiendo que, si se quedó, seguirá todo normal. Queremos que juegue. Pero no es una decisión mía. Ya veremos”.

Por qué se cayó el pase del Dibu Martínez al Manchester United

Cuando parecía que la llegada del Dibu Martínez al Manchester United era un hecho, el pase del arquero argentino se cayó definitivamente este lunes. Si bien el club de Old Trafford tenía todo acordado con el agente del futbolista respecto del contrato, la oferta no satisfizo al Aston Villa y por ahora Emiliano seguirá allí para la temporada 2025/2026.

Con el M anchester se dieron distintas etapas de negociaciones con un denominador común: había acuerdo con el arquero pero no con el Aston Villa, que inicialmente pretendió 30 millones de euros para ceder a su estrella.

De hecho, el United, que se encuentra en plena etapa de reconstrucción, cerró la llegada de Senne Lammens, un belga de 23 años por el que pagarán 21 millones de euros al Royal Antwerp.

¿Qué decidirá Unai Emery?

El arquero no fue ni al banco en la derrota del Aston Villa por 3 a 0 Crystal Palace y el entrenador Unai Emery hizo contundentes declaraciones ante la consulta de un periodista en las que dejó en claro que ya no contaba con él.

- Periodista: ¿Por qué no atajó Emi Martínez hoy?

- Unai Emery: Bizot. Marco Bizot.

- Periodista: ¿Dónde está Emiliano entonces?

- Unai Emery: Marco Bizot.

- Periodista: ¿Cuál va a ser tu arquero en el futuro?

- Unai Emery: Marco Bizot. Se terminó el tiempo.

Dibu seguirá con los villanos

Según trascendió, hubo conversaciones con el Galatasaray de Turquía como posible interesado en el arquero marplatense. El plantel tiene como argentino destacado a Mauro Icardi, pero finalmente las negociaciones fueron desestimadas por el propio arquero, que no quería bajar de nivel en cuanto a la Liga en cuestión.

Este martes, Martínez estará viajando a la Argentina para sumarse a la Selección de cara a la última doble fecha de Eliminatorias donde la Albiceleste recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador. Su ficha sigue perteneciendo a Aston Villa, club al que volverá tras la fecha FIFA y donde deberá limar asperezas con el entrenador.

El mercado de pases en Europa cierra este lunes, por eso tampoco hay margen de maniobra para buscar un destino a la altura de las pretensiones del ganador del premio al mejor arquero del mundo en dos años consecutivos.