Bomba: el crack de la Selección que un equipo europeo no quiere ceder para el Mundial Sub-20

La Selección Argentina Sub-20 se prepara para afrontar el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo a partir del 27 de septiembre en Chile. Sin embargo, el elenco de Diego Placente , considerado como uno de los favoritos en la previa del certamen, recibió una mala noticia: ocurre que el Bayer Leverkusen no tiene intenciones de ceder a Claudio Echeverri , que arribó como refuerzo desde el Manchester City en el último mercado de pases.

Si bien desde la Albiceleste aseguran que podrían destrabar la situación, lo cierto es que el elenco alemán no se la haría para nada fácil. "Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City ", señaló Simon Rolfes, que se desempeña como director deportivo del conjunto teutón. La misma situación lo tiene en el foco a Franco Mastantuono , quien en principio no abandonaría Madrid para viajar rumbo al continente americano.

Julio Soler, defensor surgido en Lanús que hoy recala en el Bournemouth, también presiona para ser cedido y participar de la competición internacional; al igual que Valentín Carboni, que dialoga con el Genoa para obtener el permiso. Aaron Anselmino, en el Borussia Dortmund; y Gianluca Prestianni, joyita del Benfica, no serán de la partida por decisión de sus respectivas instituciones. Aún así, el DT tendrá un equipo más que competitivo.

Por qué Echeverri jugó poco en el Bayer Leverkusen

El Diablito había sido anunciado oficialmente en el conjunto germano el 21 de agosto, tras arribar en calidad de préstamo luego del Mundial de Clubes -allí hizo un golazo de tiro libre con la casaca citizen-. De hecho, debutó dos días después en el encuentro ante el Hoffenheim, aunque el pleito acabó con derrota por 2-1: apenas pudo disfrutar de algunos minutos y prácticamente no pudo desnivelar, más allá de que ingresó con enjundia.

El joven de 19 años, que tiene un valor de mercado de 18 millones de euros, lleva apenas dos cotejos disputados en la Bundesliga, aunque no completo, y no había acabado de convencer al entrenador Erik Ten Hag. Aún así, el estratega abandonó el cargo al cabo de tres compromisos, en medio de una guerra interna con la dirigencia y sus propios dirigidos, y fue reemplazado por el danés Kasper Hjulmand, quien hasta el año pasado era seleccionador de Dinamarca.

Claudio Echeverri to Bayer Leverkusen, here we go! Deal agreed with Manchester City for straight loan.



No buy option clause, salary covered by Leverkusen and Echeverri on his way for medical already tonight.



El Diablito will play under ten Hag, as @MatteMoretto reported. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Cuándo juega Argentina en el Mundial Sub-20

El combinado nacional ya tiene confirmados sus compromisos: debutará el domingo 28 de septiembre frente a Cuba, volverá a jugar el 1 de octubre ante Australia y cerrará la fase de grupos el 4 de octubre frente a Italia. Los tres encuentros se disputarán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y comenzarán a las 20 -hora de la Argentina-

En caso de superar la fase de grupos, el elenco celeste y blanco se cruzará en octavos de final con un rival proveniente de las zonas C o D, según su posición en la tabla. Si finaliza primero, seguirá su recorrido el 8 de octubre en Santiago; en cambio, como segundo debería presentarse ese mismo día en Concepción. Los cuartos de final están pautados para el 11 y 12 de octubre, las semifinales el 16 y la gran final el 19, todas con sede en el Estadio Nacional de la capital trasandina.