Atención Selección: la FIFA dio a conocer los horarios para los partidos de la Copa del Mundo 2026

La Federación encargada de realizar el evento dio precisiones sobre el horario de los partidos luego de lanzar a la venta las entradas.

La Copa del Mundo 2026 que va a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá empieza a tener forma y las distintas selecciones van haciendo apuntes para proyectar su participación en el certamen ecuménico aunque dependerá también de los resultados que consigan en sus respectivos partidos. Ya con el certamen a la vuelta de la esquina, la FIFA empezó a dar certezas sobre el evento.

Más allá del lanzamiento de venta para las entradas de los diferentes partidos, donde Argentina se colocó como uno de los países que mas pedidos hicieron en las primeras horas, la Federación ya dio precisiones de los horarios en los que se jugarán los encuentro correspondientes al certamen. A diferencia del mundial en Qatar, Argentina tendrá horarios regulares para disfrutar los partidos.

Según se conoció serán cuatro partidos por jornada : el primero a las 13 hs, mientras que el segundo a las 16 y el tercero a las 19. La jornada cerrará con un encuentro que iniciará a las 22 horas. Por otra parte se conoció que la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de New Jersey y comenzará a las 16.

Campeones.jpg El día que la Selección Argentina salió campeona del Mundo

Con las valijas listas: cuáles son las selecciones que junto a la Argentina ya clasificaron al Mundial 2026

Sumado al combinado nacional, que clasificó cuatro fechas antes del fin de las Eliminatorias Sudamericanas, hay otras 17 selecciones de las 48 plazas disponibles que ya sacaron pasajes y tienen las valijas armadas para el certamen a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá, tres países que al ser anfitriones clasificaron directamente al certamen.

En representación de Sudamérica irán Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, a la espera de lo que pueda hacer Bolivia en el repechaje donde buscará sumarse a la Copa del Mundo. En cuanto a Europa, la competencia más fuerte de estas selecciones, todavía no se conocen los clasificados ya que recién comienza el clasificatorio.

Hasta el momento Asia tendrá como representantes a Japón, Irán, Corea del Sur y Arabia Saudita, mientras que Oceanía tiene a Nueva Zelanda como participante confirmado.

Las 18 selecciones ya clasificadas