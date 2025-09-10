Otra marca histórica: el logro que alcanzó Messi con la Selección por primera vez en su brillante carrera

No importa si la fecha de nacimiento marca que Lionel Messi tiene 38 años, no es un impedimento para que uno de los mejores jugadores del mundo siga rompiendo récords como si se tratara del auge de una carrera en el fútbol profesional que lleva 20 años. En la etapa final de la misma, Messi alcanzó un logro histórico por primera vez con la Selección argentina .

El caso Messi es llamativo. Casi en paralelo a su despedida, jugando el último partido oficial con la Selección en el país, el rosarino rompió un récord que acrecienta su historia y aumenta su legado. Con el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas que tuvo a máximo líder a la Scaloneta sacándole nueve puntos a su seguidor más cercano, Lionel logró quedar como el máximo goleador de la Eliminatoria para el Mundial 2026.

El astro rosarino quedó primero en la tabla con ocho tantos, seguido de cerca por el colombiano Luis Díaz y el boliviano Miguel Terceros que sumaron siete unidades. Más atrás, en el cuarto, quinto y sexto puesto, quedaron igualados con seis tantos el ecuatoriano Enner Valencia , también el venezolano Salomón Rondón y el delantero de Brasil Raphinha .

argentina-messi-venezuela

Los goles de Messi

Gol de la victoria 1 – 0 ante Ecuador en la fecha 1

Doblete en el 2 – 0 ante Perú en la fecha 4

Triplete para contribuir en el 6 – 0 ante Bolivia en la fecha 10

Doblete en el 3 – 0 ante Venezuela en la fecha 17

Se terminó: el motivo por el cual la Selección argentina dejará de ser la mejor del mundo

La Selección argentina no pudo cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un resultado favorable ante Ecuador, seleccionado que logró doblegar al combinado entrenado por Lionel Scaloni que tuvo un partido cuesta arriba por la expulsión del defensor Nicolás Otamendi y un penal de Nicolás Tagliafico que terminó siendo la ventaja definitiva para los ecuatorianos.

La derrota no fue una más para la Scaloneta que tenía asegurada su clasificación a la próxima Copa del Mundo con varias fechas de antelación debido a la diferencia que consiguió con Bolivia, quien jugará el repechaje (18 puntos de diferencia). Sin embargo este resultado es un golpe menor para el combinado nacional pero que afectará en la imagen del proceso debido a que por un tiempo no podrá decir que es la mejor selección del mundo.

Es que producto de esta derrota y otros resultados, la Selección dejó de ser el primero en el ranking FIFA siendo superado por España (1°) y Francia (2°). Es que el sistema premia con puntos según las victorias: se analiza si son contra rivales fuertes y en torneos de mayor relevancia. Es decir que si una Selección vence a un rival con mejor calificado será retribuido de mejor manera, por lo que es motivo de quita de puntos para quien fue derrotado.

Argenitna-Ecuador

Argentina, que está al momento primera con 1885.36 puntos, hasta que se actualice la información, perdió contra los ecuatorianos que cosecharon 1570.68 puntos para ubicarse en el puesto 23. Esta situación, sumado a la victoria de España frente a Bulgaria y Turquía, y el trabajo hecho por Francia ganándole a Ucrania e Islandia, también por Eliminatorias, provocan la caída del seleccionado en el clasificador.