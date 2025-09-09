Quiénes fueron los jugadores que usaron la 10 en Argentina en reemplazo de Messi

Thiago Almada llevará la 10 ante Ecuador y se suma a la lista de jugadores que usaron esa camiseta en la Selección.

Lionel Messi fue el heredero de 10 de Diego Maradona . Y Diego, el de Mario Kempes . Estos tres jugadores campeones del mundo, son imprescindibles en la historia del fútbol albiceleste: de Argentina 1978 a Qatar 2022, con escala en México 1986. Son símbolo de los tres campeonatos mundiales conquistados por el país y quiénes le dieron un sentido único a esa mítica dorsal .

El diez es sinónimo de diferente, distinto. Messi, último bastión en la galería de cracks argentinos, vistió por primera vez el número en la Selección Argentina el 28 de marzo de 2009, en la goleada 4-0 ante Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, en los primeros pasos de Maradona como DT argentino.

Y, justamente frente a Venezuela en el 3-0 en el Monumental del jueves pasado, Messi brilló con la 10: convirtió dos goles en su último partido como local por Eliminatorias Sudamericanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1965405340696211824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965405340696211824%7Ctwgr%5E0fd67cd010805fdf630944a65909fbaca8607867%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.espn.com.ar%2F&partner=&hide_thread=false Thiago Almada usará hoy ante Ecuador la camiseta N°10 de la Selección Argentina y llegó el momento de repasar los últimos jugadores que, sin contar a Messi, anotaron un gol con este dorsal en el combinado albiceleste



¿Creés que el crack surgido de Vélez se sumará a la lista? pic.twitter.com/1OalSu6Poe — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2025

Sin Leo para el compromiso contra Ecuador por la fecha de cierre de la clasificación mundialista, Lionel Scaloni ya decidió que Thiago Almada será quien utilice, por primera vez, la mítica camiseta. Sólo resta saber, si a futuro, será quién de manera definitiva se quedará con ese dorsal.

Quiénes usaron la 10 en las ausencias de Messi

La ausencia anterior de Lionel Messi fue en la doble fecha de marzo contra Uruguay en el Estadio Centenario y ante Brasil, en el Monumental. En ambos encuentros, fue Ángel Correa, en ese entonces jugador del Atlético de Madrid, vistió esa casaca e ingresó en los últimos minutos de los dos clásicos.

Leo también había faltado al par de partidos de septiembre de 2024, frente a Chile y Colombia. Entonces, el encargado de utilizar la 10 había sido Paulo Dybala, quién en algún momento había sido señalado cómo reemplazante natural de Messi.

image

En 16 años, desde que Messi se apropió del dorsal, la Albiceleste disputó 220 partidos y, cuando el rosarino no estuvo en cancha, solo otros 16 jugadores tuvieron el privilegio de llevar ese número.

A lo largo de los años, distintas figuras tomaron la posta cuando Leo no estuvo disponible. Sergio Agüero fue quien más veces la llevó (7), seguido por Ángel Correa (5). Otros jugadores que la vistieron en dos ocasiones fueron Ángel Di María, Enzo Pérez, Héctor Canteros, Nicolás Gaitán y Dybala. También hubo apariciones esporádicas, con jugadores que la vistieron una sola vez: Federico Insúa, Ariel Ortega (en su despedida ante Haití en 2010), Erik Lamela, Ever Banega, Javier Pastore, Lucas Mugni (quien la llevó en un amistoso ante Brasil en 2012, aunque sin ingresar), Maximiliano Moralez, Walter Erviti y Walter Montillo.

Pero mirando hacía atrás, y yendo a la historia completa de la Selección, podemos armar el ranking de los jugadores que más veces utilizaron la 10. En ese listado, lidera Messi con 159 partidos. Lo siguen Maradona con 85 encuentros, Ortega, que aparece en tercer lugar con 59 apariciones y completando el top cuatro está Juan Román Riquelme, histórico 10 de Boca con 29 partidos llevando ese dorsal en la Selección.