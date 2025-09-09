Cómo forma la selección contra Ecuador en el cierre de las Eliminatorias y quién llevará la "10"

Sin Lionel Messi, el ganador de las Eliminatorias Sudamericanas visita a los dirigidos por Sebastián Beccacece, ya clasificados.

Este martes por la noche, la Selección nacional finalizará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde es hace rato el mejor de la tabla sin posibilidad de que alguien le arrebate esa condición. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni visitará a Ecuador a partir de las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha Guayaquil.

El conjunto del argentino Sebastián Beccacece ya está clasificado y busca una victoria para finalizar como escolta.

Por su parte, el campeón del mundo y bicampeón de América tendrá algunas variantes.

La ausencia más sensible en el equipo argentino es la de Lionel Messi. El capitán, en su lugar, será Nicolás Otamendi, que jugará su último partido de Eliminatorias, ya que dejará la selección después del Mundial de 2026.

Probables formaciones de Ecuador vs Argentina

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Sin Messi, la "10" cambia de dueño por un rato

Con el primer puesto de la tabla ya asegurado, Lionel Messi no viajará con la delegación para descansar luego de la exigente seguidilla de partidos que disputó con Inter Miami y el combinado nacional.

En su ausencia, se producirá un hecho especial: Thiago Almada será el encargado de portar la camiseta número 10.

El futbolista del Atlético Madrid, habitualmente identificado con el dorsal 16 en la “Albiceleste”, se convertirá en el cuarto jugador en usar el icónico número bajo el ciclo de Lionel Scaloni. Antes lo hicieron Giovanni Lo Celso en 2020, Ángel Correa en tres oportunidades y Paulo Dybala, quien la llevó en la victoria 3-0 sobre Chile en septiembre de 2024.

Para Almada, será una ocasión simbólica, ya que buscará seguir afianzándose en un plantel donde Lionel Scaloni ya lo tiene en cuenta entre los titulares.

Desde su debut en septiembre de 2022, Almada disputó 11 partidos con la Selección argentina, en los que convirtió 4 goles y dio 2 asistencias. Además, integró el plantel que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022, lo que lo posiciona como una de las grandes apuestas a futuro en el proyecto de Scaloni.

El partido ante Ecuador se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha desde las 20 (hora local) y marcará el cierre de un ciclo clasificatorio en el que Argentina terminó como líder absoluto.