Se despidió bajo la sombra de Messi: el otro campeón del mundo que jugó su último partido por Eliminatorias

Mientras las cámaras se fueron con el '10' un importante jugador de la Selección argentina anunció que fue su último partido por los puntos en el país.

Las cámaras se fueron con Messi . Su rostro mostró rápidamente en la entrada en calor que inició el fin de una etapa con miles de emociones, buenas o malas, con la Selección argentina. El público replicó las lágrimas y lo ovacionó en las tribunas sabiendo que sería el último show del '10' por los puntos en territorio nacional. Bajo la sombra del astro había otro jugador que procesaba una despedida.

“Ha sido mi último partido oficial , si no hay otro, en Argentina" . La zona mixta escuchó esa frase del defensor central Nicolás Otamendi cuando caminaba por los pasillos del Más Monumental luego de la victoria 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Luego del show hecho para Messi , el zaguero que suma 127 partidos con la Selección argentina fue claro debido a su edad.

El futbolista reveló cómo vivió el inicio de esa doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas y las emociones que le generó saber internamente que sería el último por los puntos en el país: “Desde que llegué acá el día lunes la idea era disfrutar sabiendo que me iba a acompañar mi familia e iba a estar en un estadio repleto de gente".

"NECESITABA TERMINAR DE ESTA MANERA. TAMBIÉN FUE MI ÚLTIMO PARTIDO ACÁ"



Nico Otamendi, al igual que Messi, confirma que es su último partido en el país por los puntos con la Selección Argentina

Sumado a esto destacó el cariño de la gente: “Es un estadio maravilloso, donde había muchos argentinos, muchos chicos que vinieron por más que haga mucho frío”.

“Si no hay ningún partido oficial acá en Argentina, también es mi último partido. Lo disfruté al máximo este show. Feliz porque quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo con la gente y mi familia que siempre está. La verdad que muy feliz por eso”, agregó.

Otras frases de Otamendi

Sobre Messi: “Leo se merece todo, es el mejor jugador de la historia por lejos. Hoy necesitaba terminar de esta manera, con toda la gente. Había muchos chicos y contentísimo por ellos que puedan disfrutar este momento”.

El recorrido de la Scaloneta: “Este grupo nos ha acompañado muchísimo, nos ha ayudado también a levantar y a ganar trofeos, y es más que meritorio”.

Sobre la hinchada: “Argentina es esto, te llena de emoción jugar en esta cancha y con nuestra gente, la gente vino y se acercó con este frío y todo, había muchos chicos, contentísimo de que ellos puedan disfrutar de este momento también. Es todo muy lindo, fueron muchos años”.

La emoción de Lionel Messi antes de jugar su último partido en Argentina

El 7 de septiembre de 2025 quedará grabado como una noche inolvidable en el fútbol argentino. Lionel Messi disputó su último partido oficial con la camiseta de la Selección Argentina en territorio nacional y el estadio Monumental se convirtió en escenario de una ovación histórica.

Antes del duelo ante Venezuela por Eliminatorias, Messi había anticipado lo que sentía: “Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”. A los 38 años, el capitán sabía que no sería un encuentro más. Por eso decidió estar acompañado por su círculo íntimo: su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y el resto de su familia, que presenció conmovida una jornada cargada de simbolismo.

Desde su ingreso al campo de juego, la emoción fue protagonista. Recorrió el túnel con una sonrisa, pero al pisar el césped y recibir una ovación ensordecedora, los ojos se le llenaron de lágrimas. Se tocó el pecho, intentó calmarse y permaneció conmovido durante varios minutos, hasta que logró enfocarse en la entrada en calor.

Lo chocante de ver a Messi asi

En el himno, Messi estuvo acompañado por sus tres hijos y apenas pudo cantar. Se contuvo a medias, completamente embargado por la emoción. Mientras tanto, Antonela observaba la escena desde la platea, visiblemente tocada por el momento.

La escena fue la primera parada de una despedida programada. El propio Messi dio a entender que el Mundial 2026 será su último torneo con la Albiceleste, por lo que este encuentro en el Monumental quedará como su última función oficial en Argentina.