Con una baja importante y en el último partido oficial de Lionel Messi en casa, así forma la selección

El equipo de Lionel Scaloni tiene una ausencia de último momento en la alineación titular para el duelo con Venezuela.

La Selección argentina se enfrenta esta noche a Venezuela en el Estadio Monumental por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aunque el equipo nacional ya tiene asegurada la clasificación y el primer puesto, el partido tiene una enorme carga emotiva: será la última vez que Lionel Messi juegue un partido oficial por los puntos en condición de local.

Se espera que tanto antes como después del partido haya un homenaje de los hinchas para el capitán. Además, habrá shows musicales en vivo donde tocarán Uriel Lozano y los grupos de cuarteto Q'Lokura y La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo.

Desde el punto de vista competitivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega sin presiones. La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2026 y, además, aseguró matemáticamente el primer lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que el resultado de esta noche no alterará su destino.

Una ausencia de último momento

La molestia muscular que aquejó hoy a Nicolás Tagliafico dejó al lateral izquierdo de la selección campeona del mundo marginado del partido ante Venezuela. El zapalino Marcos Acuña es su reemplazante natural y tiene todas las fichas para ser parte del once inicial después de mucho tiempo.

La duda está en la zona de gestación, donde Nicolás Paz y Franco Mastantuono pelean por un lugar entre los titulares.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Christian Cásseres, Yeferson Soteldo; Jefferson Savarino, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.