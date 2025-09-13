Scaloni preocupado: un futbolista importante de la Selección se lesionó y no jugará hasta 2026

Un jugador importante en la consideración del entrenador Scaloni es baja por una lesión sufrida este viernes jugando para su club.

La Selección argentina recibió una dura noticia este viernes procedente del fútbol de Alemania, precisamente del Bayer Leverkusen, al ser informada de la lesión de un jugador que es considerado por el entrenador Lionel Scaloni para el plantel albiceleste de cara a la próxima Copa del Mundo a disputarse en 2026.

Durante el duelo que terminó en victoria 3-1 para el Bayer frente al Frankfurt, el mediocampista Exequiel Palacios sufrió una lesión cuando iban tan solo tres minutos de partido, en una jugada donde en medio de una pelota dividida intentó trabar el balón con el rival pero un movimiento forzado terminó generándole un fuerte dolor en el abductor. Rápidamente el jugador se tendió en el césped con visibles gestos de dolor, a la espera de ser atendido por los médicos y, posteriormente, ser sustituido.

Una vez finalizado el encuentro, llegaron malas noticias confirmadas por la institución a través de un posteo en la cuenta personal de X (ex Twitter): " Exequiel Palacios será baja hasta principios del año que viene debido a una lesión muscular en el aductor derecho. ¡Te deseamos una pronta recuperación, Pala!". Si bien la Selección no tiene partidos oficiales programados para los próximos meses, se prevé que la Scaloneta realice encuentros amistosos de cara a la Copa del Mundo 2026 en los cuales Palacios no podrá participar.

Exequiel Palacios Lesión

La FIFA dio a conocer los horarios para los partidos de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 que va a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá empieza a tener forma y las distintas selecciones van haciendo apuntes para proyectar su participación en el certamen ecuménico aunque dependerá también de los resultados que consigan en sus respectivos partidos. Ya con el certamen a la vuelta de la esquina, la FIFA empezó a dar certezas sobre el evento.

Más allá del lanzamiento de venta para las entradas de los diferentes partidos, donde Argentina se colocó como uno de los países que mas pedidos hicieron en las primeras horas, la Federación ya dio precisiones de los horarios en los que se jugarán los encuentro correspondientes al certamen. A diferencia del mundial en Qatar, Argentina tendrá horarios regulares para disfrutar los partidos.

Según se conoció serán cuatro partidos por jornada: el primero a las 13 hs, mientras que el segundo a las 16 y el tercero a las 19. La jornada cerrará con un encuentro que iniciará a las 22 horas. Por otra parte se conoció que la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de New Jersey y comenzará a las 16.