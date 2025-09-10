El sincero análisis de Lionel Scaloni sobre la derrota de la Selección ante Ecuador: "Nos puso en dificultad"

El entrenador de la Selección argentina destacó el trabajo hecho por los ecuatorianos y la dificultad de jugar parte del encuentro con uno menos.

Cuando ambas selecciones estaban con los 11 titulares en cancha, Ecuador había logrado neutralizar al mediocampo de Argentina y privarlo de realizar cualquier tipo de jugada que le lleve peligro generándole a su vez un duro partido para los dirigidos por Lionel Scaloni que con la expulsión de Nicolás Otamendi a los 31 minutos de partido, en su último duelo por Eliminatorias Sudamericanas, tuvo que redoblar los esfuerzos.

Luego de la derrota que no puso en riesgo la clasificación de la Selección argentina a la próxima Copa del Mundo para defender el título de campeón, el entrenador Scaloni se sinceró en conferencia de prensa en su análisis sobre la caída. "Por suerte nosotros estamos acostumbrados a otra cosas, pero hay veces no te toca ganar. Ecuador es un buen equipo y nos puso en dificultad ".

Sumado a esto agregó: "Cuando el rival juega hay veces que tenés que sufrir, hemos sufrido por momentos , sobre todo cuando hemos quedado con 10. El partido estaba complicado. Siempre estuvimos en partido, pero con el miedo ese de tener otra expulsión en el segundo tiempo. Ahí es donde el partido un poco se desvirtuó y no pudimos concretar o llegar a situaciones de gol, pero siempre es positivo porque el equipo intenta, da la cara a su manera. Jugando y ante un rival muy bueno ", dijo y rescató lo hecho en la segunda etapa: "El segundo tiempo creo que fue nuestro, podríamos haber metido algún gol y no se dio".

Lionel Scaloni analizó la derrota de la #SelecciónArgentina en conferencia de prensa: "Hay que seguir, no siempre se gana", expresó. pic.twitter.com/XFM4mGoFvU — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025

Tras ser consultado por quién tomará el liderazgo en el plantel cuando Messi y Otamendi ya no jueguen en la Selección, Scaloni soltó: "Hay muchos jugadores que tienen personalidad, muchos que tienen posibilidades de demostrar. Es evidente que los que dejen la selección y van dejando son de un nivel increíble, y está en nosotros encontrar a esos que nos puedan seguir manteniendo a estos niveles. Lógicamente es difícil encontrar jugadores de ese calibre de los que nombraste pero nuestra meta, y nuestra idea es seguir confiando en lo que nos trajo hasta acá y sabiendo que siempre hay un rival que juega y que puede ganar como hoy".

En la previa al duelo, Scaloni dejó una frase esperanzadora para Ecuador: "Siempre analizamos a los rivales y Ecuador para mi es de las mejores selecciones del mundo, no solo de Sudamérica. Va a poner las cosas dificiles a nosotros y al que toque enfrentar al rival, están haciendo un gran trabajo"