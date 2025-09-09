La Selección Argentina cayó ante Ecuador: un penal y un expulsado

Sin Lionel Messi, la Albiceleste busca cerrar su participación en la clasificación sudamericana de la mejor manera.

La Selección Argentina , sin Lionel Messi, selló su participación en las Eliminatorias con una derrota por 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil pero se mantuvo como líder en la tabla con 38 unidades, nueve más que el escolta.

Con el único gol de penal de Enner Valencia a los 57 minutos de la primera etapa, Ecuador se impuso bien ante Argentina, que sufrió con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Otamendi durante una hora de partido y le costó llegar al arco defendido por Hernán Galíndez.

El inicio del partido fue más peleado de lo que hubiera imaginado la Selección Argentina . Ecuador ejerció una presión alta, que por momentos fue algo violenta, y tuvo algunas oportunidades de frente al arco de Dibu Martínez .

A los 30 minutos de la primera etapa, los dirigidos por Lionel Scaloni se quedaron con un jugador menos luego de una infracción de Nicolás Otamendi a Enner Valencia cuando se iba solo contra el arquero.

El final del primer tiempo se tornó caliente, con muchas infracciones. En tiempo adicionado, Nicolás Tagliafico hizo una falta dentro del área y, tras una revisión del VAR, el árbitro sancionó un penal que fue convertido por Valencia para poner el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1965566218175197467&partner=&hide_thread=false Gol de Ecuador Enner Valencia cambia penal por gol y le da la ventaja a la selección ecuatoriana



54' | ECUADOR 1 - 0 ARGENTINA



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/TiEk1MuCkR con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/TpJPHYXwIV — telefe (@telefe) September 10, 2025

En el inicio del segundo tiempo, cuando todo parecía indicar que el trámite sería difícil para la Albiceleste, Moisés Caicedo se fue expulsado por doble amarilla y emparejó las cosas, dejando a ambos equipos con 10 jugadores en el campo.

No obstante, la paridad en cancha no le alcanzó al equipo argentino y quedó muy lejos del arco local, sin presencia ni de Lautaro Martínez, como así tampoco de Julián Álvarez, quienes quedaron muy aislados del mediocampo.

La última vez que Argentina había perdido ante Ecuador fue el 8 de octubre de 2015, en las Eliminatorias para la Copa Mundial de Rusia 2018, con un resultado de Argentina 0–2 Ecuador en el estadio El Monumental. En ese duelo, solo Otamendi repitió esta noche su participación, ya que Messi tampoco estuvo presente.

Desde aquel partido pasaron ya casi 10 años, en donde la Selección se mantuvo sin derrotas frente a Ecuador. Argentina registró solo victorias o empates, con seis triunfos y dos empates contando amistosos, Eliminatorias y Copa América.

Síntesis de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 18.

Ecuador 1-0 Argentina.

Estadio: Monumental de Guayaquil.

Monumental de Guayaquil. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Wilmar Roldán (Colombia). VAR: Leonard Mosquera (Colombia).

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez, Willian Pacho, Alan Franco, Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata; Enner Valencia DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Goles en el primer tiempo: 55m Enner Valencia -penal- (E).

Expulsados en el primer tiempo: 31m Nicolás Otamendi (A).

Expulsados en el segundo tiempo: 5m Moisés Caicedo (E).

Cambios en el primer tiempo: 38m Juan Foyth por Simeone (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, John Yeboah por Preciado (E); 14m Kendry Páez por Valencia (E); Jordy Alcivar por Angulo (E); 17m Franco Mastantuono por Paredes (A); 18m Julián Álvarez por L. Martínez (A); 23m Nahuel Molina por Montiel (A); Giovani Lo Celso por De Paul (A); 24m Kevin Rodríguez por Plata (E).