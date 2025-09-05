El increíble encuentro de Charly García con Leo Messi y Rodrigo De Paul

La leyenda del rock nacional y el astro del fútbol fueron protagonistas de un particular momento tras el triunfo de Argentina contra Venezuela. Las imágenes.

En una noche colmada de emoción por el último partido de Lionel Messi en eliminatorias como parte de la Selección Argentina en nuestro país, numerosas estrellas y personajes públicos dieron el presente en el Monumental para presenciar el histórico momento.

Entre ellas, se destacó la increíble presencia de la leyenda del rock Charly García, quien disfrutó de la victoria de Argentina desde una de las privilegiadas plateas. Durante la noche del jueves, distintas imágenes del músico circularon por las redes sociales.

Una vez finalizado el encuentro entre Argentina-Venezuela, con una gran victoria del Seleccionado, García protagonizó un especial momento junto al ovacionado de la noche y otros jugadores presentes.

Tanta fue la emoción del músico por conocer a Messi, que incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca. Por su parte, el futbolista no dudó en parar a estrechar su mano.

Luego de compartir unas palabras, Messi, Rodrigo de Paul y “Chiqui” Tapia sellaron su encuentro con una foto juntos donde se puede apreciar la buena onda entre todos y la emoción del músico.

Lionel Messi brilló en su último partido en la Argentina: así fue su participación

La Selección Argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Mas Monumental, fue un verdadero monólogo por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes controlaron el desarrollo del juego en todo momento.

Con este triunfo, la Selección argentina alcanzó los 38 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se había asegurado la primera posición. Messi, por su parte, llegó a los ocho goles en la actual edición y consiguió quedar primero en dicha tabla. La Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes, cuando visite a Ecuador.

Por último, Venezuela quedó con 18 puntos y definirá en la última fecha, cuando reciba a Colombia, si irá al Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lionel Messi fue protagonista desde el inicio. Ya en su ingreso al campo de juego, la emoción se hizo presente. Recorrió el túnel con una sonrisa, pero al pisar el césped y recibir una ovación ensordecedora, los ojos se le llenaron de lágrimas. Se tocó el pecho, intentó calmarse y permaneció conmovido durante varios minutos, hasta que logró enfocarse en la entrada en calor.

En el himno, Messi estuvo acompañado por sus tres hijos y apenas pudo cantar. Se contuvo a medias, completamente embargado por la emoción. Mientras tanto, Antonela observaba la escena desde la platea, visiblemente tocada por el momento.

A los 39 minutos del primer tiempo, la Araña tuvo un gesto único con Messi: quedó solo para rematar frente al arquero y asistió a la Pulga para que convierta el 1 a 0.

A los 75', Messi metió un pase filtrado para Nicolás González, que centró para el recién ingresado Lautaro Martínez para poner el 2 a 0 en la primera pelota que tocó.

Finalmente, para coronar una noche única y emocionante, Messi completó su doblete a los 79 minutos luego de un pase al medio de Thiago Almada.