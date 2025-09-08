Rendido ante Argentina: la inesperada frase de un jugador brasileño sobre la goleada sufrida ante la Selección

Un jugador de la Selección de Brasil recordó la derrota 4-1 ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

El hincha argentino no olvidará la histórica goleada de la Selección por 4-1 ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas en una noche que fue "un baile" para los entrenados por Lionel Scaloni que dominaron de principio a fin el clásico sudamericano. Tampoco lo olvidarán los brasileños quienes hundieron en críticas a los jugadores tras el partido que estuvo cargado de emociones por dichos que habían esbozado en la previa jugadores visitantes.

Casi seis meses después del duelo, un jugador de la Selección brasileña se rindió ante el funcionamiento de la Scaloneta durante esa noche y dio detalles de cómo se vivió el enfrentamiento. "Fuimos a jugar, pero no funcionó. Lo intentamos y nos esfozamos, pero esa noche, en el rival eran todos Messi . No había nada que hacer" , confesó el defensor Wesley , sin titubeos y admitiendo las diferencias en el nivel futbolístico

Sumado a esto, el futbolista continuó dando detalles en TNT Sports Brasil y rescató un aspecto positivo del post partido: "Fue un aprendizaje, todo el mundo juega para ganar, pero no siempre se puede: sabemos la calidad que tiene el equipo de Argentina. Gracias a Dios estamos clasificados al Mundial, así que ese resultado no fue un problema , no es que no nos clasificamos por Argentina. Esa no fue nuestra noche, pero no se acabó el mundo porque perdimos".

Aquella noche se desarrolló con un tinte especial debido a declaraciones que realizó el habilidoso jugador Raphina en la previa al duelo, situación que despertó cierto enojo y hasta una motivación para la Scaloneta que aumentó el deseo de ganar: "Sí, les daremos una paliza, sin dudas. Iremos con todo, dentro y fuera del campo, como tiene que ser", había dicho el jugador.

Lionel Messi fue sincero: ¿Juega el próximo Mundial?

Lionel Messi cerró su ciclo oficial con la Selección Argentina en suelo nacional con una noche perfecta en el estadio Monumental. Convirtió dos goles en la victoria por 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias y se despidió de la gente como lo soñaba. Sin embargo, lo más fuerte llegó después del partido, cuando se refirió a su futuro con la Albiceleste y la chance de disputar el Mundial de 2026.

La frase retumbó como un eco incómodo entre los fanáticos: “No creo que juegue el otro Mundial... Lo más lógico es que no llegue”, dijo el capitán de 38 años, visiblemente emocionado pero realista con respecto a lo que viene. “Estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido”, aclaró, abriendo una pequeña ventana para la esperanza.

También explicó que su continuidad dependerá de cómo se sienta físicamente: “Cuando me siento bien, disfruto; si no, prefiero no estar. Iremos viendo”. El mensaje fue claro: la etapa final de su carrera será vivida con serenidad y sin forzar lo imposible.

Sobre el partido, Messi destacó lo especial que fue cerrar su ciclo en el país de esta manera: “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sabiendo que era mi último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas”, dijo tras el pitazo final. Y agregó: “Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente”.

A modo de balance, dejó otra reflexión que resume su etapa con la Selección: “Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno. Todo lo que vivimos fue hermoso”.