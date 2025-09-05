"Va a ser un jugador excepcional": El tremendo elogio de Scaloni para Mastantuono tras ganarle a Venezuela

El entrenador Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Franco Mastantuono tras la victoria de la Selección argentina ante Venezuela.

La Selección argentina se floreó ante Venezuela con una contundente victoria por 3-0 con el tinte especial del "último baile" oficial de Lionel Messi con la albiceleste por la emoción que esto generó en los fanáticos como también en el propio capitán del equipo. Más allá de que los flashes se fueron con el '10', algunos otros por momento apuntaron al joven de 18 años Franco Mastantuono .

El ex jugador de River y con la actualidad en el Real Madrid arrancó entre los titulares marcando quizás el inicio de una nueva era en el seleccionado en el comiendo del fin de la "era Messi". Luego del encuentro disputado en el Más Monumental el entrenador Lionel Scaloni se deshizo en elogios para el jugador zurdo que promete un buen futuro en el combinado nacional.

"Hoy hizo un gran partido y podía hacerlo mucho mejor si el equipo conociera lo bien que juega", dijo el DT en conferencia al referirse al jugador y lanzó un fuerte elogio que resonó en conferencia: "Recién es el segundo partido que está con nosotros, va a ser un jugador excepcional "

Sumado a esto Scaloni contó: "Cuando armás el equipo hay uno que tiene que hacer el esfuerzo, en este caso fue Franco e hizo un partido muy bueno con todo lo que representa para un chico de 18 años jugar no solo con la camiseta de Argentina, sino con la emotividad que tenía el partido hoy".

Por otra parte confesó: "Para mí también es nuevo tenerlo, no lo he tenido mucho y poco a poco voy conociendo donde se desempeña mejor: posiblemente se posición ideal sea un poco más adentro y no tan abierto".

Para cerrar remarcó más elogios: "Ha demostrado que tiene personalidad, temperamento y que juega muy bien. Tiene 18 años y nuestra labor como cuerpo es ir llevándolo de la manera que lo estamos haciendo ahora".

Otras frases de Scaloni

Sobre la química con los hinchas: "Siempre el equipo está y eso es lo positivo que tenemos. En cualquier faceta damos la cara. La conexión con el público es increíble, pienso lo mismo que piensa el hincha".

Sobre la próxima cita mundialista: "Falta mucho para el Mundial, nuestro objetivo es llegar de la mejor manera. Tras el primer gol el equipo jugó más tranquilo, en líneas generales estoy satisfecho".

La ambición de ganar: "Estamos felices de estar acá. No soy mucho de ver lo que se consiguió, siempre hay que seguir mirando para adelante. Los jugadores demostraron que aún ganando quieren seguir y se molestan cuando las cosas no salen. Eso también es crecimiento. El equipo dio muestras de que creció durante este tiempo".