Problemas para Scaloni: Mac Allister perdió el vuelo y tiene plantel incompleto

Por una insólita razón, el jugador del Liverpool faltó a la primera práctica con la Selección y el DT debe esperar para confirmar el equipo.

Lionel Scaloni deberá esperar para confirmar el equipo titular de Argentina para enfrentar a Venezuela este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental. La razón es que una de sus piezas claves , Alexis Mac Allister , perdió el vuelo vía Amsterdam y por ahora el equipo albiceleste trabajará incompleto rumbo a su último partido como local en estas Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

El mediocampista del Liverpool de Inglaterra debió ahora trasladarse de Ámsterdam a París y recién se sumará a los 28 compañeros concentrados en el predio Lionel Messi este martes por la noche.

La duda en la formación inicial es si el entrenador apostará a caras conocidas o, con el objetivo ya cumplido de la clasificación al Mundial del año que viene, si realizará pruebas pensando en lo que viene.

Un dato significativo de los citados es que, en el actual curso, ocho jugadores cambiaron de club. Entre los posibles movimientos figuró en los últimos días el de Emiliano 'Dibu' Martínez, quien finalmente se quedará en Aston Villa descartando la chance de emigrar a nuevos destinos. El choque ante la Vinotinto sería el último de Lionel Messi jugando en Argentina por Eliminatorias CONMEBOL.

De esta manera, la posible formación albiceleste para el jueves sería la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez.

La queja de Lionel Scaloni sobre la Finalissima 2026

Lionel Messi y Lamine Yamal estarán frente a frente en la Finalissima 2026 que enfrentará a la Argentina (campeón de América) contra España (campeón de la Eurocopa). El partido debería ser el hecho futbolístico más importante en la previa del próximo Mundial. Sin embargo, no todos están tan contentos, empezando por el seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

En un mano a mano con el periodista Pablo Giralt por la cadena TNT Sports, el entrenador de la Selección Argentina, aclaró que "hubiese preferido no jugarla antes del Mundial, hubo tiempo para hacerlo antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató".

Pero también sabe que no tiene demasiado márgen: "Ganar es difícil y hacerlo ante selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear el Mundial y que tener fortuna de que no haya lesiones", afirmó el DT que ya sabe lo que es ganar este torneo, porque fue quien ideó el clarísimo triunfo de Argentina ante Italia 3-0 en 2022 y que fue un anticipo de lo que veríamos meses después en Qatar.

En la misma nota televisiva, Scaloni afirmó que la decisión de Messi de retirarse no debe modificar el trabajo: "Forma parte un poco de lo nuestro. Siempre buscamos la melancolía, aún disfrutando. Con Fideo pasó lo mismo... Disfrutémoslo mientras lo tengamos. Lo que tenga que pasar, pasará. Ahora es momento de disfrutarlo, no pensar en cuando no esté o esperar cuando dé el anuncio", inició.

Luego, agregó: “Es tan importante para el mundo del fútbol, no sólo para los argentinos, que creo que es importante disfrutarlo ahora, y no pensar lo que pase en un futuro. Es lo que intentamos como cuerpo técnico, los compañeros intentan disfrutarlo y no agobiarlo tanto”. Para cerrar, expresó: “Como no fue fácil para mí dejar de jugar. Es un momento difícil. Él se ganó el derecho de poder decidir cuándo hacerlo y, desde nuestra parte, tendrá todo nuestro apoyo”.