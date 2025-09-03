La emotiva conferencia de prensa de Lionel Scaloni y el periodista que se largó a llorar

En la previa al partido con Venezuela, en entrenador argentino se conmovió con el agradecimiento de un periodista.

No será un partido más para Lionel Scaloni y su selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América. El entrenador albiceleste sabe que este jueves ante Venezuela será el último encuentro oficial de Lionel Messi con la camiseta argentina en su tierra. En ese contexto, hay una carga emocional muy importante en el aire y así se notó en la conferencia de prensa del miércoles.

“Mañana va a ser un partido muy especial y emotivo. Es un placer tener a Messi y esperemos que la gente y él disfruten mucho del encuentro” , declaró el técnico de Pujato.

Además, reconoció durante la conferencia de prensa previa al encuentro correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas que “yo soy el primero que lo disfruta al poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente y él lo disfruten” .

"SERÁ UN PARTIDO ESPECIAL Y EMOTIVO", dijo Lionel Scaloni sobre el cruce ante Venezuela, el último de Leo Messi por los puntos en Argentina. #ESPNF12 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IRbNdWAo8B

Al ser consultado por la posibilidad de que Messi no viaje a Ecuador para la última fecha, Scaloni subrayó que “en principio, todos van a viajar a Ecuador”.

Por otra parte, adelantó que Messi va a ser titular contra Venezuela y dio detalles sobre otros jugadores: “Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero en principio va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no pudo entrenar todavía así que lo más probable es que no esté de arranque”. Y añadió: “El martes entrenamos con la mitad de jugadores porque muchos habían jugado el domingo, pero hoy ya es al 100%”.

“A lo mejor le demos alguna oportunidad a un chico para que pueda jugar. Por suerte estamos en condiciones de poder hacerlo”, continuó Scaloni.

Dibu Martínez y su compleja situación personal

El técnico se refirió al estado en el que encontró al arquero Emiliano “Dibu” Martínez por su traspaso frustrado al Manchester United: “Está bien, al final no se hizo su pase, pero ayer estaba de cumpleaños, alegre y bien. Lógicamente habrá tenido ilusión de jugar en el Manchester United, pero es un chico positivo que ya está pensando en nosotros. Lo vi bien en líneas generales”.

Embed "DIBU TENÍA LA ILUSIÓN DE JUGAR EN EL MANCHESTER UNITED"



Scaloni contó que Emiliano Martínez se encuentra bien, pese a su pase caido recientemente.



Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/IsV08r3WtC — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 3, 2025

La Finalissima en duda

Otro de los temas tocó Scaloni fue el de la Finalissima, aquel partido contra España que le queda en un momento muy incómodo del calendario a la Selección argentina: “No es seguro que se juegue, hay que esperar a ver qué pasa. Para nosotros no deja de ser incómodo porque no tenemos la seguridad de lo que va a pasar”. También reconoció que “para antes del Mundial tenemos que buscar rivales que quieran venir a jugar acá, lo que no es fácil”.

Con respecto a la actuación de la Selección argentina en las actuales Eliminatorias Sudamericanas, donde ya tiene asegurada la primera posición, Scaloni analizó: “No mucho tiempo atrás estábamos primeros, pero sabiendo que todo se apretaba si no conseguíamos resultados positivos. Al ganarle a Uruguay y a Brasil se abrió la brecha, pero esta Eliminatoria fue más complicada que la anterior, nos costó más”.

Por último, no descartó renovar su contrato con la Selección argentina luego del Mundial 2026: “Pero no hablamos del tema todavía. La cabeza está en otro lado y así está bien que sea. Acá estoy muy bien y cómodo”.

En el final de la conferencia, al ver a un periodista emocionado, Scaloni también se mostró conmovido.