Cómo arranca la semana en Neuquén: así estará el clima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables en toda la provincia, con mañanas frescas, tardes templadas y algunas chances de inestabilidad en la cordillera.

El inicio de la semana en Neuquén llega con un clima estable , mañanas frescas y tardes agradables en gran parte de la provincia, aunque la cordillera presentará temperaturas más bajas y algunas chances de inestabilidad.

La ciudad de Neuquén comenzará la semana con condiciones de tiempo estable . De acuerdo con el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas estarán marcadas por mañanas frescas y tardes agradables. El lunes la mínima rondará los 10 grados y la máxima alcanzará los 21, mientras que el martes y miércoles los registros se mantendrán dentro de ese mismo rango.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sector oeste con intensidades moderadas, entre 13 y 22 km/h, y sin la presencia de ráfagas significativas que compliquen la rutina diaria. Lo más relevante es que no hay probabilidad de precipitaciones durante este período, lo que asegura un comienzo de semana tranquilo en la capital provincial.

Centro de la provincia

En la zona de Cutral Co y Plaza Huincul, el comportamiento del tiempo será muy similar al de la capital. El lunes se anticipan temperaturas mínimas cercanas a los 9 °C y máximas que no superarán los 21 °C. El viento se mantendrá entre 13 y 22 km/h, aunque con posibilidad de ráfagas de hasta 31 km/h en horas de la tarde.

Zapala, en tanto, tendrá mañanas más frescas con mínimas de entre 4 y 6 grados, y máximas que se ubicarán entre los 16 °C y 17 °C. También en este sector de la provincia se descartan precipitaciones y se espera cielo mayormente despejado. Las condiciones generales invitan a un inicio de semana sin sobresaltos en la zona centro.

El cordón cordillerano: frío y algo de inestabilidad

El panorama cambia al trasladarse hacia la cordillera. En localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Junín de los Andes se anticipan jornadas con mínimas muy bajas, cercanas a los 0 grados, y máximas que apenas rondarán los 10 °C.

En Chapelco y Aluminé también se esperan registros fríos, con mínimas entre 2 y 3 °C y máximas que se ubicarán entre 10 y 12 °C. El lunes será la jornada con más inestabilidad, ya que existe probabilidad de lluvias débiles durante la mañana y la tarde, aunque de carácter aislado. A partir del martes, las condiciones tenderán a mejorar, con cielos más despejados y temperaturas estables, aunque siempre bajas para la época.

Norte neuquino y pasos cordilleranos

En el norte provincial, Chos Malal tendrá temperaturas algo más templadas en comparación con la cordillera. El lunes se anticipan mínimas cercanas a los 7 grados y máximas de 16, mientras que entre martes y miércoles los registros ascenderán hasta 19 o 20 °C. No hay probabilidades de lluvias y el viento se mantendrá leve a moderado, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.

En los pasos cordilleranos como Pino Hachado, Copahue y Manzano Amargo, el escenario será más riguroso: mínimas cercanas a los 2 grados y máximas que no superarán los 15 °C. El lunes podría registrarse algo de inestabilidad con chances de lloviznas o nevadas débiles, aunque la situación mejorará rápidamente hacia mediados de semana.