Campeones: los neuquinos que compiten en JADAR ya cuentan con 6 medallas doradas

Los competidores de Neuquén cuenta con un total de 21 medallas. La delegación cuenta con representantes en categorías como taekwondo, patín, entre otras.

La delegación de Neuquén acumula ya seis medallas de oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento ( JADAR ) 2025, tras la penúltima jornada de competencias, lo que refuerza su nivel competitivo en disciplinas como taekwondo y patín.

Por el momento, Neuquén continúa destacándose y ya acumula 21 medallas : seis de oro, cinco de plata y diez de bronce, ubicándose en el octavo lugar del medallero general de estos juegos que se realizan en la ciudad de Rosario.

En taekwondo , José Luis Acuña se consagró campeón en la categoría -68 kg, mientras que Santino Mazzanti obtuvo la medalla de plata. Este momento se destacó por ser uno de los puntos más emotivos del día ya que Acuña (diploma en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018) por primera vez logró integrar la delegación neuquina y conseguir una medalla.

JADAR neuquen

En patín carrera, en el patinódromo Municipal Roberto Tagliabué, Marianella Salomón logró el oro en los 10.000 metros a los puntos, y Josefina Reyes Petrelli sumó preseas de bronce en distintas pruebas. Esta última también consiguió bronce en los 500 metros mientras que Lucas Almeira ocupó el tercer lugar del podio en los 1.000 metros.

El deporte adaptado también dejó buenas noticias: la joven sanmartinense Sofía Aguirre Quintulén alcanzó la plata en para-levantamiento de pesas, con un coeficiente de 73,980 kg, escoltando a la bonaerense Lourdes Maciel.

En ciclismo pista, Abril Garzón oriunda de Huinganco brilló en el óminum -que combina scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos- y, tras una gran performance en las primeras modalidades, consiguió el bronce.

Gran expectativa por los neuquinos de beach handball

La expectativa para el cierre de los Juegos JADAR este domingo estará puesta en la cancha de arena del Predio Ferial del Parque Independencia, donde Neuquén y Río Negro protagonizarán las finales de beach handball en ambas ramas.

El equipo femenino neuquino logró su pase al último partido tras imponerse por 2 a 0 frente a Córdoba, mientras que los varones -que ya habían asegurado su lugar- perdieron ajustadamente 2-1 ante Río Negro en un encuentro que solo definió el liderazgo del grupo. Ahora buscarán revancha en una nueva edición del clásico patagónico.

La jornada final también marcará el debut en levantamiento de pesas de Benjamín Turner, reciente medallista de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. En la misma disciplina, pero en deporte adaptado, competirá Isaac Llancaqueo.

En atletismo adaptado, Diego Martín González participará en los 200 metros y Lautaro Aguilar Tracana hará lo propio en lanzamiento de bala. En la rama convencional, Agustina Salazar competirá en los 400 metros llanos, mientras que Mía Piuque y Giuliana Baigorria buscarán destacarse en lanzamiento de martillo.

El acto de clausura está previsto para las 19 horas, en el Fan Fest del Predio Ferial del Parque Independencia, donde se reconocerá a los atletas más destacados de la edición.

Las medallas de Neuquén en los JADAR

Oro (6)

Oriana González Vargas y Wanda Arca en tiro con arco (modalidad recurvo equipo femenino).

Fausto Inostroza y Leonel Pintos en Beach Vóley.

Máximo Rettig en bádminton (single masculino).

Máximo Rettig y Francesco Cappi en bádminton (dobles masculino).

José Luis Acuña en Taekwondo (-68 kg).

Marianella Salomón en patín carrera (10.000 m a los puntos).

Plata (5)

Mariano Turner para-canotaje (K1 200).

Marianella Salomón en patín carrera (5.000 metros a los puntos).

Josefina Reyes Petrelli en patín carrera (10.000 metros a los puntos).

Santino Mazzanti en taekwondo (-68 kg).Sofía Aguirre Quintulén en para-levantamiento de pesas.

Bronces (10)

Esteban Silva y Oriana González Vargas en tiro con arco (recurvo equipos mixtos).

Esteban Silva en tiro con arco (recurvo individual).

Francesco Cappi en bádminton (single masculino).

Ian Acosta y Valentín García en bádminton (doble masculino).

Josefina Reyes Petrelli en patín carrera (5000 metros de los puntos).

David Toro Espejo en patín carrera (5000 metros a los puntos).

Josefina Reyes Petrelli en patín (500 metros).

Lucas Almeira en patín (1.000 metros).

Abril Garzón, en ciclismo (prueba ommium).