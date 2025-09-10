Buscan jóvenes neuquinos para un programa de formación que ofrece becas a Estados Unidos

El seminario País Federal congrega a jóvenes líderes de todo el país. El premio mayor es una beca completa para visitar los centros de poder estadounidenses.

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) renovó su convocatoria a los jóvenes neuquinos que quieran formar parte de País Federal 2025, un seminario de formación intensiva para líderes menores de 30 años. Los representantes de la provincia que sean seleccionados pasarán una semana de aprendizaje e intercambio junto a candidatos de todo el país y podrán obtener una beca completa para viajar a Estados Unidos y conocer más sobre su cultura y sus instituciones.

La filial neuquina de FURP ya abrió sus inscripciones y convoca a jóvenes neuquinos con perfil de liderazgo para representar a Neuquén en el seminario nacional: una semana intensiva que incluirá visitas a instituciones, charlas magistrales y encuentros con reconocidos líderes políticos, sociales y sindicales, así como referentes de la ciencia, la Justicia y el sector privado.

La convocatoria está abierta a jóvenes neuquinos que sean menores de 30 años y que cuenten con un título universitario o que estén en el último año de su carrera en la educación superior. El nivel avanzado de inglés no es excluyente, aunque es aconsejable para sacar mayor provecho de la estancia en Estados Unidos. En los últimos años, los representantes de Neuquén pasaron las instancias finales y fueron la voz de los jóvenes patagónicos en Washington y otras ciudades de ese país norteamericano.

Tras completar el formulario de inscripción, los candidatos neuquinos deberán presentarse en una instancia local a principios de octubre, en donde tendrán la oportunidad de dialogar con referentes neuquinos de la política, el sector privado, los medios de comunicación, la salud o los sindicatos, entre otros ámbitos. Luego, serán evaluados con un examen de cultura general y una entrevista personal.

furp ee uu stanley.jpg

Los perfiles más destacados serán elegidos para representar a Neuquén en País Federal 2025. Tras una semana de formación intensiva en Buenos Aires, la Fundación seleccionará a los 15 candidatos que realizarán el programa Junior USA, a partir de un convenio de FURP con la Embajada de Estados Unidos.

El viaje incluye clases en universidades norteamericanas y visitas a los principales centros de poder estadounidenses. Los jóvenes seleccionados pasarán más de tres semanas en ese país, en una experiencia de intercambio y aprendizaje que les permitirá saber más de la cultura y la realidad política y económica de esa nación.

La convocatoria está abierta a jóvenes con perfil de liderazgo de todas las localidades neuquinas, de distintas profesiones e ideologías políticas. El objetivo de FURP es tender puentes y construir espacios de diálogo entre los jóvenes de todo el país, por lo que se busca conformar grupos con candidatos heterogéneos y representativos de la diversidad nacional.

El Seminario busca que participen jóvenes comprometidos con cambiar la realidad de Neuquén y el país, cada cual desde su campo y en su sector. Por eso, la invitación es extensiva a jóvenes interesados en política, en la academia, a emprendedores con proyectos innovadores, profesionales independientes o en relación de dependencia y en general a todo aquel que demuestre características que le permitan convertirse en el futuro en un líder en su ámbito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FURP (@furparg)

Para inscribirse, hay que completar el formulario de inscripción antes del 4 de octubre, fecha en que está prevista la primera instancia de formación para los jóvenes de Neuquén.

¿Qué es la FURP?

La Fundación Universidad del Río de la Plata es una organización civil que hace 55 años aboga en pos del encuentro de referentes argentinos de los más amplios espacios. Creando espacios de formación y debate, trabaja para la construcción de consensos básicos que permitan crear políticas públicas para nuestro país.

Entre los distintos programas que realiza la FURP, uno de los más conocidos es País Federal, donde jóvenes de todas las provincias argentinas comparten una semana de reuniones y debates con las figuras más destacadas de nuestro país. Luego de un examen que incluye instancias escritas y orales, uno o más representantes de Neuquén viajan a Buenos Aires para representar a la provincia en un encuentro con jóvenes de todo el país.

furp ee uu

Además, el País Federal otorga a aquellos participantes destacados la posibilidad de acceder a la beca Junior USA de la Embajada de los Estados Unidos, programa que consiste en encuentros y discusiones de primer nivel con figuras relevantes para nuestro país y toda Latinoamérica en Washington, Nueva York y otros puntos de Norteamérica.

El resto del año, la filial de Neuquén es un espacio de encuentro para los jóvenes líderes de la región. Además de fomentar el intercambio entre referentes de distintos campos profesionales e ideologías política, suele organizar charlas con expertos en temáticas que incluyen escenarios electorales, economía, comunicación o energía, entre otros temas.