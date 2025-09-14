Operativos de alcoholemia en Centenario: de cuánto fue el caso más alto del fin de semana

Este fin de semana se realizaron fuertes operativos de alcoholemia en la ciudad de Centenario. El caso que más resonó por su alta graduación tuvo lugar en la madrugada de este domingo.

En este control estuvo presente personal de la Secretaría de Transporte, Tránsito y Bromatología y el procedimiento fue coordinado por inspectores de la Municipalidad y Comisaría Quinta.

Como resultado, se realizaron 18 actas contravencionales por infracciones varias. Por alcoholemia , siete vehículos fueron secuestrados por dar positivo durante el operativo de tránsito en la esquina de las calles Honduras y 9 de Julio del barrio Sarmiento. La alcoholemia de más alta graduación resultó de 1,27 gramos de alcohol en sangre, seguido de otro conductor que arrojó 1,20 gramos.

centenario alcoholemia (1)

En tanto, el viernes también se realizaron controles en la localidad de la provincia neuquina. Durante el viernes por la noche y madrugada del sábado se llevó a cabo el primer operativo de alcoholemia en la ciudad con resultados positivos.

En esta ocasión, e los inspectores de tránsito junto a efectivos policiales labraron 20 actas contravencionales y 4 alcoholemias fueron positivas. Asimismo, los 4 vehículos fueron secuestrados.

centenario alcoholemia (2)

Los alarmantes datos de alcoholemia positiva en Centenario

Los controles de alcoholemia se volvieron habituales en todo el Alto Valle, luego de que las localidades adhirieran a la Ley de Alcohol Cero, debido a los índices de accidentes con alcohol al volante. Y si bien hay controles periódicos, hay una localidad que se destaca con una llamativa cifra que dio a conocer un funcionario municipal.

Centenario se convirtió en la ciudad neuquina donde resuenan los casos de alcoholemia positiva, en una ciudad con una alta inmigración, el tránsito a Vaca Muerta y diversos problemas sociales, que ya fueron estudiados en el Ministerio de Salud de la Provincia en la "región Vaca Muerta", ligada a accidentes y consumos problemáticos.

Según se detectó en lo que va de la actual gestión municipal, hay más de 300 positivos de alcohol en sangre en apenas unos meses. Y se realizan aproximadamente ente dos y tres controles por semana, de distintas magnitudes.

ALCoholemia_1200x678.jpg

Así lo confirmó el secretario de Transporte, Tránsito y Bromatología, Benito Torres, en diálogo con RTN, al detallar la magnitud de los operativos que se realizan en forma permanente. Algunos de esos operativos se realizan por la noche y los fines de semana (donde hay más controles y más personas que dan positivo de alcoholemia) y otros en puntos estratégicos de la ciudad. Además, también hay controles periódicos por la mañana, cuando la gente va a trabajar a Neuquén capital, o pasa el flujo de tránsito petrolero.