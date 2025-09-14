Se definió el último descenso en el Federal A y los clasificados para lo que viene

Con la última fecha de la zona Campeonato y de los grupos de la Reválida, se cerró la segunda fase del certamen.

Este domingo culminó la segunda etapa del Federal A con todos los clasificados a las próximas instancias, los que dejaron de participar manteniendo la categoría y, finalmente, el último de los cuatro descensos al Regional Amateur. Cipo irá por el camino al segundo ascenso, mientras que Deportivo Rincón pasó a cuartos de final por el primer ascenso y logró meterse en la Copa Argentina del año que viene.

El León del norte acompañará a Ciudad Bolívar, Argentino de Monte Maíz y Olimpo como uno de los clasificados que se cruzarán con los cuatro mejores de la otra zona Campeonato.

Desde la zona bonaerense y litoral, los mencionados se enfrentarán a Atlético Rafaela, Sportivo Belgrano, San Martín de Formosa y Gimnasia de Chivilcoy.

En ese grupo, "el caballo del comisario" se quedó con el quinto lugar e ingresó a la Copa Argentina del año que viene, al ganarle 1 a 0 a Atlético Rafaela con un gol de penal de Rodrigo "Petróleo" Herrera, aquel que pasó por Cipolletti hace varios años.

tabla federal zona campeonato

El descenso que faltaba se consumó en la zona A de la Reválida. Como era de esperarse, por factores futbolísticos y externos al juego, Estudiantes de San Luis bajó al Regional Amateur, ya que igualó 1 a 1 con Santamarina en Tandil cuando necesitaba ganar y que no lo hicieran Sol de Mayo y Germinal de Rawson.

El equipo de Viedma le ganó 1 a 0 a San Martín de Mendoza en la capital rionegrina y Germinal se impuso 2-0 a Círculo Deportivo en Chubut. Los ganadores de ambos partidos no solo mantuvieron la categoría, sino que avanzaron a los cruces por el segundo ascenso.

Fue muy protestado el penal que Marcos Liuzzi le dio a Germinal y que Ignacio Terán cambió por gol para abrir el marcador en El Fortín de Rawson.

Estudiantes de San Luis se sumó a Gutiérrez de Mendoza, el otro de este grupo que descendió rápidamente apenas comenzó la segunda fase por su pésima campaña.

En ese grupo, avanzaron a los cruces por el segundo ascenso: Guillermo Brown de Puerto Madryn, Germinal, Sol, San Martín y Juventud Universitaria de San Luis.

Por su parte, Santamarina mantuvo la categoría con el regreso de Duilio Botella al banco de suplentes. El entrenador, que dejó Rincón hace un mes, volvió cuando su equipo todavía peleaba la permanencia y logró el principal objetivo.

tabla reválida 14 de sept

En la Reválida B, pasaron Boca Unidos de Corrientes, Sportivo Las Parejas, Mitre de Posadas, Sarmiento de Resistencia y El Linqueño.

Ya estaba descendidos Crucero del Norte y Ben Hur de Rafaela.