¿Qué pasa este domingo en Neuquén con el viento?: detalles del pronóstico

El sábado Neuquén estuvo de festejo por el 121° Aniversario de la ciudad, donde el viento fue protagonista. Cómo sigue esta jornada.

Neuquén se prepara para un domingo con buen tiempo, aunque no será plenamente primaveral y se espera que todo el viento que corrió durante el sábado, calme al menos por unas horas. Según el pronóstico , tanto de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que no hay probabilidades de lluvias, lo que garantiza una jornada seca y estable.

La mañana arrancará fresca, con una mínima estimada en 4°C, bajo un cielo parcialmente nublado y con viento suave del oeste de 7 a 12 km/h, según el SMN. N o se esperan ráfagas , por lo que será un día ideal, aunque algo fresco todavía, para realizar actividades al aire libre. Una campera no viene mal para hacer actividades durante la mañana.

Hacia el mediodía y la tarde, las nubes se alternarán con algunos claros. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, pero sin riesgo de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará entre 19°C y 20°C, con viento moderado del sudoeste que soplará entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que apenas rozarán los 19 km/h. Esto significa un alivio frente a los días de fuerte viento que marcaron la semana.

Ya por la noche, el panorama mejorará aún más: el cielo quedará despejado o ligeramente nublado, con una marcada baja de la temperatura que podría llegar a 1°C, de acuerdo con la AIC, o mantenerse en torno a 14°C, según el SMN. En cualquier caso, será una noche fresca a fría. El viento rotará al sudeste y disminuirá a valores de 15 km/h.

Se siente la primavera

Si bien el domingo no tendrá el pleno calor primaveral todavía, pero será un día agradable: fresco al amanecer, templado por la tarde, sin lluvias y con el viento en retirada. Un respiro ideal para actividades al aire libre, aunque convendrá abrigarse temprano y hacia la noche.

El lunes, en cambio, sí se sentirá un aire mucho más primaveral: la máxima trepará a 23°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve del noroeste.

Neuquén, un aniversario bien neuquino con viento

Este sábado por la tarde, la ciudad de Neuquén celebró su 121° aniversario con el tradicional desfile cívico-militar organizado por la Municipalidad. Más de un centenar de agrupaciones participaron de una jornada festiva que llenó de vida el este neuquino.

Desde temprano, los vecinos comenzaron a acercarse al vallado, a pie e incluso algunos en bicicleta, para conseguir las mejores vistas del desfile. En un agradable ambiente de celebración, se vieron parejas, grupos de amigos y familias completas de varias generaciones. Los más previsores llegaron con reposeras, mates y algo rico para compartir, mientras que otros prefirieron ir más livianos de equipaje, con lo justo para disfrutar del día.

Afortunadamente, el clima acompañó durante toda la tarde: las pocas nubes que adornaban el cielo se fueron disipando y dieron paso a un sol radiante y a una temperatura ideal, anticipando la primavera que ya asoma. El clásico viento patagónico que sopló durante la mañana del sábado fue calmando de a poco, hasta transformarse en una brisa leve que no impidió a los neuquinos disfrutar del desfile aniversario.