Busca entrenador: Julio Vaccari le dijo 'adiós' a Independiente y ya suenan nombres para reemplazarlo

Dos entrenadores que actualmente están sin trabajo suenan para asumir el cargo que dejó Vaccari. Quién entrenará al equipo este lunes.

Independiente no levanta cabeza y volvió a sufrir de un presente futbolístico doloroso para sus hinchas que, cansados de no encontrar buenos resultados sumando nueve encuentros sin conocer la victoria, estallaron de enojo tras la derrota ante Banfield en el Libertadores de América-Ricardo Bochini.

“ Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, escribió en sus redes sociales la cuenta oficial del rojo en la red social X (ex Twitter).

A horas de haber hecho el anuncio oficial, ya empezaron a sonar diferentes nombres por los que Independiente podría avanzar para reemplazar rápidamente al entrenador. Los hinchas perecen haber terminado con su paciencia para el plantel que está último en la zona B del torneo Clausura y necesitan una reacción rápida y sin vueltas.

Entre los nombres que empezaron a circular como posibles candidatos, hay dos apellidos que tomaron fuerza y serían los que picarían en punta. Uno de ellos es Gustavo Quintero, ex entrenador campeón con Vélez y de último paso por Gremio donde fue despedido; el otro es Luis Zubeldía, otro entrenador sin trabajo actualmente que sonó fuerte para reemplazar al Bocha Batista en la Selección de Venezuela.

Más allá de lo trascendido, aún no se habrían hecho presentaciones formales a los directores técnicos debido a que es reciente la salida de Vaccari. Mientras tanto el entrenamiento del lunes estará dirigida por Carlos Matheu, técnico de la Reserva, y Eduardo Tuzzio.

Así fue la victoria de Banfield ante Independiente

Banfield consiguió un triunfo clave en el Torneo Clausura de la Liga Profesional al derrotar por 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini en el marco de la octava fecha.

El “Taladro” se llevó los tres puntos gracias a un cabezazo de Martín Rio en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Rio conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este certamen y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.

Independiente, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar. Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignaco Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.