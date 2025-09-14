Habló de todo: las íntimas declaraciones de Franco Colapinto donde reveló sus "héroes" en la Fórmula 1

El piloto de 22 años brindó una entrevista al sitio oficial de la Fórmula 1 y lanzó declaraciones inéditas sobre la máxima categoría.

Franco Colapinto abrió su corazón en diálogo con las redes sociales oficiales de la Fórmula 1 y realizó declaraciones inéditas sobre su pasión sobre el automovilismo, su mejor amigo entre los pilotos de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial y sus "héroes" en el deporte.

En su relato el piloto de tan solo 22 años hizo referencia a la pasión que tiene por la F1: " Me enamoré de la categoría desde chico , tenía unos seis años. Luego empecé a ver carreras en Argentina, a ver los coches de turismo, el TC y todos esos campeonatos. Cuando crecí, pensé: “ ¡Tengo muchas ganas de ir a la F1!” . Fue cuando decidí venir a Europa y empezar mi aventura", recordó sobre su infancia y su amor por la Fórmula 1.

Durante la entrevista, el piloto de Alpine reveló que el brasileño Gabriel Bortoleto es mejor amigo del circuito: "Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando estábamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente es con quien me siento más cercano".

Mediante un juego donde le hicieron elegir a tres pilotos con los que compartiría una cena, Colapinto seleccionó a tres históricos de la F1 a los cuales admira: "Fangio, Senna y Hamilton. Estos son los pilotos que más admiro, los pilotos con los que crecí y los que fueron mis héroes desde pequeño. Solo escuchar todas sus historias en el deporte, en diferentes momentos y épocas sería increíble".

El emotivo mensaje de Franco Colapinto para su equipo en Alpine

Franco Colapinto no está teniendo el mejor rendimiento en Alpine con un monoplaza que muestra ciertas carencias de velocidad y rendimiento que lo prohíben de hacer una gran campaña, al igual que su compañero francés Pierre Gasly. Sin poner mala cara a pesar de los momentos que le ha tocado atravesar, el piloto de Fórmula 1 demuestra su agradecimiento para el equipo que le prepara su unidad.

Fue la escudería quien a través de sus redes sociales compartió un breve video mostrando un momento de intimidad. “Trabajando juntos. Franco Colapinto, palabras especiales para el equipo en la base”, escribió junto a un video donde Franco se lo ve decirle unas palabras al equipo.

“En los momentos difíciles, en las situaciones complicadas, es cuando realmente creces como equipo y como persona. Sé que cada uno de ustedes lo está haciendo y se está esforzando mucho para llegar a donde queremos y donde nos merecemos, así que solo quería darles las gracias por ello. Nos esforzaremos al máximo en la pista y sabemos que ustedes también lo están haciendo aquí”, dijo Franco en inglés.

Mientras tanto la escudería se prepara para lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se correrá en el circuito callejero de Bakú desde el viernes 19 hasta la final del domingo 21.

Los horarios del GP Azerbaiyán

Viernes

Práctica Libre 1: 5:30 hs

Práctica Libre 2: 9:00 hs

Sábado

Práctica Libre 3: 5:30 hs

Clasificación: 9:00 hs

Domingo

Carrera: 8:00 hs