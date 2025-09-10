La rapidez de Colapinto: likeo a una súper modelo argentina y crecen los rumores de affaire

El corredor reaccionó a una publicación de la modelo que a fines de junio terminó su relación con un polista.

Franco Colapinto aprovecha sus momentos libres para interactuar en sus redes sociales con su entorno. Esta vez el nombre del piloto de F1 se volvió noticia y no necesariamente por cuestiones deportivas, sino por un gesto que tuvo con la menor de las Nara.

Si, con Zaira Nara. El gesto del piloto cobró fuerza y todo indica que está interesado en la modelo. “El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple”, escribió Juariu que se encarga de compartir las actividades de los famosos en las redes sociales.

Claro que todo movimiento en redes sociales de personas tan famosas como Colapinto son motivo de análisis y basta con un “like” para que siga la ola de repercusiones.

Mientras tanto Zaira disfruta de la soltería y hasta se la vinculó con Vico D’Alessandro. Los rumores se instalaron luego de que circularan fotos suyas en una fiesta. Según lo informado en Intrusos (América), la relación entre ellos sería muy apasionada.

La reacción de Zaira a las versiones que la vinculan al actor

La menor de las hermanas Nara fue vinculada a Vico D’Alessandro y ante los rumores de que se habrían encerrado en uno de los baños del boliche para tener un encuentro íntimo, Zaira respondió.

La respuesta llegó a SQP (América) y muy molesta desmintió todo tipo de rumor. “Te juro que me da risa el nivel de mentira. Lo que más me preocupa es que digan que esta información viene de mi lado, desde adentro de mi cumple”, dijo.

“Todo lo que están diciendo es mentira. Además, el invento de que me fui al baño… ¡flashean que estoy tan caliente con alguien como para irme de la fiesta! ¡Ni conozco el baño de Caramelo!. Me cambié atrás de la cortina en el vip con Anita, mi estilista. Me daba fiaca ir al baño porque tenía unas sandalias muy altas y me dolían los pies”, sumó la modelo.