Alerta: la preocupante frase de Flavio Briatore tras la complicada carrera de Franco Colapinto en Monza

El jefe de Alpine dejó entrever que no habrá más actualizaciones en los monoplazas, previendo un cierre de temporada complicado para la escudería francesa.

Luego de la preocupante actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, donde acabó 17° y con un auto por debajo de sus posibilidades, el jefe de Alpine Flavio Briatore brindó una serie de declaraciones que generaron preocupación sobre el futuro del equipo y la situación del piloto argentino. "No fue nuestro mejor día ni nuestro mejor resultado en Monza, un circuito que no era favorable para nuestro coche ", reconoció el empresario.

Al mismo tiempo, advirtió que no habrá mejoras en el monoplaza de cara al cierre de la temporada, ya que los ingenieros están enfocados en el próximo año. " Es todo lo que tenemos para los dos en las carreras restantes , dado que estamos concentrados en el desarrollo del auto para 2026", señaló el italiano en un comunicado oficial de la escudería francesa. Así, el descubridor de Michael Schumacher y Fernando Alonso dejó en claro que no habrá actualizaciones significativas.

| Reporte de Alpine tras la carrera en Monza Flavio BRIATORE "Hoy en Monza no fue ni nuestro mejor día ni nuestro mejor resultado, en un circuito que sabíamos que no le favorecía a nuestro paquete. El auto actual es todo lo que tenemos a disposición con nuestros dos pilotos… pic.twitter.com/tK9y4H4tSJ

El referente de la franquicia, sin embargo, añadió un mensaje esperanzador pensando en las próximas jornadas del Gran Circo: "Como competidores, sabemos que algunos fines de semana serán complicados, pero confiamos en el trabajo que se realiza entre bastidores y creemos que se avecinan mejores días para el equipo". El desempeño del equipo en la península estuvo marcado por las limitaciones del motor en un trazado que suele premiar la potencia, con pocas emociones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/1964459106812776941&partner=&hide_thread=false Flavio Briatore se refirió al futuro de Franco Colapinto en Alpine y también evaluó su rendimiento en las últimas carreras.#F1 #Colapinto #Alpine pic.twitter.com/fljWMXj9wd — Carburando (@CarburandoTV) September 6, 2025

Al mismo tiempo, las estrategias divergentes de los corredores dejaron a Pierre Gasly apenas por delante del oriundo de Pilar tras una orden de las autoridades, aunque con mínimas diferencias en cuanto al crono y con gomas blandas, con el objetivo de tener un mejor desempeño en el cierre de la contienda. Max Verstappen acabó en un sorprendente primer lugar y dejó en el camino a los McLaren, Oscar Pïastri y Lando Norris.

La frase de Briatore sobre el rendimiento de Colapinto

Sobre el futuro del bonaerense, Briatore también comentó: "Franco está haciendo un buen trabajo". De todas formas, la semana pasada y antes del 11° puesto en Zandvoort había señalado que "no estaba listo para la F1", reflejando la presión que enfrenta el joven de 22 años para asegurarse un lugar en la próxima campaña. Su coequiper, por su parte, ya renovó su contrato con Alpine hasta 2028. La próxima cita será el Gran Premio de Singapur, el 22 de septiembre, donde Colapinto tendrá una nueva oportunidad de demostrar su potencial.