¿Todo definido? Flavio Briatore dio indicios del futuro de Colapinto en Alpine con una frase contundente

El jefe de la escudería francesa lanzó una importante frase que marca cuál sería la decisión que tomó de cara a la temporada 2026.

Cuando parecía que se habían hundido por completo las posibilidades de que Franco Colapinto siga en la escudería Alpine en 2026, la ilusión resurgió de forma inesperada a través de la palabra del jefe de la escudería francesa Flavio Briatore y ahora las expectativas por un anuncio oficial son totales.

Hace apenas algunas semanas el mismo Briatore le hechó tierra a las esperanzas de Colapinto con fuertes frases que resonaron en el mundo de la Fórmula 1: " Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1 . Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1", había afirmado Briatore afirmando también que los resultados no son los que esperan del piloto argentino. Sin embargo, el panorama cambió rotundamente con decalaraciones del mismo jefe de escudería pero con un concepto totalmente opuesto.

En diálogo con el medio AFP, Briatore se refirió al futuro de la escudería que contempla también las figuras que tendrá a carfo de los monoplaza. Las probabilidades de que Franco siga en la próxima temporada serían altas: "El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad . Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos ", dijo Flavio .

Hace apenas unas semanas la escudería francesa confirmó que el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, ya firmó contrato hasta 2028.

El rendimiento del equipo no ha sido bueno en esta temporada, principalmente por la falta de rendimiento de los monoplaza que no están finos en su rendimiento con una falta de potencia clara que lo hace sufrir en comparación al resto de las escuderías. Si bien para esta temporada no va a haber cambios grandes, para la temporada entrante cambiarán los motores Renault por Mercedes.

"En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas. Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos da realmente un gran hándicap. Sobre todo ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6ª a la 17ª plaza", confesó Briatore.

Sumado a esto se refirió al monoplaza A525: "Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el coche 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones". Está claro cuál será: "Podemos hacer podios el año que viene. Tenemos el potencial para estar en el top 6 e incluso en el Top 4 si todo va bien".

El insólito cruce de Colapinto con Lando Norris que revolucionó las redes sociales

Franco Colapinto se ganó el cariño de muchos en el paddock de la Fórmula 1 por su personalidad tan cercana y alegre que demuestra en cada uno de los Gran Premio que disputa siendo piloto de Alpine como también cuando era uno de los pilotos que tenía en sus filas la escudería británica Williams. Es por eso que el ida y vuelta con los pilotos de renombre es positivo.

En las últimas horas quedó en evidencia con una situación particular que se vivió en el GP de Monza entre Colapinto y el piloto de McLaren Lando Norris en un divertido ida y vuelta en el medio de la pista mientras aguardaban para iniciar la carrera en la que el piloto argentino terminaría obteniendo el décimo séptimo puesto.

Los dos pilotos de McLaren, Norris y Óscar Piastri; Alex Albon, excompañero de Franco en Williams, y el piloto de 22 años se reunieron en el autódromo de Monza para dialogar de forma distendida mostrando una buena relación entre las partes. En medio del encuentro pareciera que como uno de los temas de conversación que surgieron fue realizar un análisis de las zapatillas que llevaba cada uno de ellos.

Cuando todo parecía estar tranquilo, apareció Colapinto con su picardía aplicando una típica costumbre argentina. Es que Norris lucía unas zapatillas de color blanco en su mayoría que relucían en el centro de la pista. Al ver que eran nuevas, el piloto aplicó el sentido argentino y lo pisó para dejarle una marca de estreno. Rápidamente estallaron las risas entre los pilotos en forma de complicidad, mientras que Norris intentó tomarse revancha con lo mismo.