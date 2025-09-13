⁠El emotivo mensaje de Franco Colapinto para su equipo en Alpine

El joven piloto de Fórmula 1 le dio un motivador mensaje a su equipo de cara al cierre de la temporada 2025.

Franco Colapinto no está teniendo el mejor rendimiento en Alpine con un monoplaza que muestra ciertas carencias de velocidad y rendimiento que lo prohíben de hacer una gran campaña, al igual que su compañero francés Pierre Gasly. Sin poner mala cara a pesar de los momentos que le ha tocado atravesar, el piloto de Fórmula 1 demuestra su agradecimiento para el equipo que le prepara su unidad.

Fue la escudería quien a través de sus redes sociales compartió un breve video mostrando un momento de intimidad. “Trabajando juntos. Franco Colapinto , palabras especiales para el equipo en la base ”, escribió junto a un video donde Franco se lo ve decirle unas palabras al equipo.

“En los momentos difíciles, en las situaciones complicadas, es cuando realmente creces como equipo y como persona. Sé que cada uno de ustedes lo está haciendo y se está esforzando mucho para llegar a donde queremos y donde nos merecemos, así que solo quería darles las gracias por ello . Nos esforzaremos al máximo en la pista y sabemos que ustedes también lo están haciendo aquí” , dijo Franco en inglés.

"En las situaciones difíciles es donde crecemos como equipo, crecemos como persona.



Se que cada uno de ustedes está trabajando y empujando para llegar a donde queremos y nos merecemos.



Les quería agradecer por eso."



Mientras tanto la escudería se prepara para lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se correrá en el circuito callejero de Bakú desde el viernes 19 hasta la final del domingo 21.

Los horarios del GP Azerbaiyán

Viernes

Práctica Libre 1: 5:30 hs

Práctica Libre 2: 9:00 hs

Sábado

Práctica Libre 3: 5:30 hs

Clasificación: 9:00 hs

Domingo

Carrera: 8:00 hs

El regalo bostero con la firma de un ídolo que recibió Colapinto

Franco Colapinto es un fanático acérrimo de Boca. Lo deja en evidencia durante su carrera profesional como piloto de carreras siendo que durante su etapa en la Fórmula 2 su monoplaza lucía el número 12 en honor a la hinchada del xeneize.

"Un numero con el que siempre había querido correr. Que capaz no represente a todos los argentinos pero si a la mayoría… a la mitad más uno para ser exactos jajaja. Tengo muchas ganas de usar el “12” este año y dejar a boquita bien arriba de la F2!", había dicho Franco cuando fue confirmado en la F2. Ya en la Fórmula 1 luego de la confianza recibida por la escudería Williams y el llamado de Alpine tras quedar sin lugar con los británicos, el amor por el xeneize lo demuestra por otra parte.

En las últimas horas el piloto recibió un obsequio especial que representan su pasión por el equipo de La Ribera. Es que Manuel Feito, artista especializado en cascos deportivos, le envió al corredor un casco con el escudo xeneize y detalles con los colores del club. Pero, a su vez, con un detalle no menor: la firma del máximo goleador de Boca Martín Palermo.

“Mi primer deseo fue homenajearlo a Franco con un casco de Boca, el club que él es fanático”, explicó el artista en redes sociales. Sumado a esto se refirió a la participación del exfutbolista: “Me aparece Martín Palermo como el máximo goleador y el referente máximo del club”.

Para cerrar dijo: “Todos me decían que no había forma, pero bueno el que insiste termina logrando las cosas”.