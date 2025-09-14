Triunfazo de Canapino, que es el máximo favorito al título en el Turismo Carretera

El de Arrecifes ganó por tercera vez en el año en San Luis. Fue el comienzo de la Copa de Oro, que consta de cinco fechas.

Por vez número 18 Agustín Canapino gana una final de Turismo Carretera . Fue en San Luis, por la fecha 11 del campeonato y la primera de la Copa de Oro, donde se define el título.

El de Arrecifes había sido segundo en la clasificación con su Chevrolet Camaro y después ganó su serie para largar adelante del Ford Mustang de Julián Santero en la final.

El Titán protagonizó un lindo mano a mano con Santero en el arranque y tuvo que aguantar los embates de sus perseguidores, pero se mantuvo siempre adelante con un auto que respondió y su habitual capacidad de manejo.

Santiago Mangoni fue tercero con su Camaro, mientras que Mauricio Lambiris llegó cuarto con el Mustang y quinto apareció Otto Fritzler con su Toyota.

Canapino, que está como líder de la Copa de Oro, agradeció a su equipo y sponsors y luego describió: "Estoy feliz, estamos en un momento espectacular. Falta mucho, quedan muchas carreras por delante, todo puede suceder. No es fácil lograr esto que estamos logrando. Trabajamos todos los días a destajo para estar al mejor nivel. Cuando las cosas se dan, después de tanto esfuerzo y sacrificio, a uno lo reconforta mucho".

agustin canapino festejo

La carrera fue compleja por la suciedad que tuvo la pista, con muy baja adherencia. En ese sentido, el Titán afirmó: "Me ayudó mucho que estaba muy formada la huella, me favorecía el aire limpio. En el final la pista se complicó muchísimo, estuve cerca de irme afuera dos o tres veces. Si bien fue de punta a punta, no fue nada fácil arriba del auto".

Quedan cuatro fechas y muchos puntos en juego, pero por su desempeño reciente y el hecho de estar arriba de todos, lo transforma a Canapino en condición de máximo favorito. "Falta mucho todavía, no somo ni cerca campeones, esto recién empieza, pero sí es un paso importante", finalizó Agustín.

El top 10 se completó con Christian Ledesma (Camaro), Agustín Martínez (Mustang), Matías Rossi (Toyota), Marcos Landa (Camaro) y Juan Martín Trucco (Dodge).

En la Copa de Oro, Canapino suma 61 puntos y lo sigue Santero con 44, pero el campeón defensor todavía no ganó en la temporada, requisito indispensable para ser campeón.

Después, en las principales posiciones, los siguen Lambiris (43), Fritzler (42,5), Mangoni (38,5), Ledesma (33), Trucco (29,5), Todino (25), Agrelo (23), Olmedo (21), Werner (10) y Aguirre (4).

Un fin de semana para el olvido

El que tuvo problemas todo el fin de semana fue Mariano Werner, que largó último en la final luego de tener que cambiar el motor. Igualmente, fue uno de los varios que abandonó en la definición y está muy atrás en la Copa de Oro.

Juan Cruz Benvenuti continúa con un bajo rendimiento y también abandonó en la final con su Chevrolet Camaro.

El mejor de los regionales fue José Manuel Urcera, que con el Ford Mustang finalizó en el puesto 15 a 19.512 del ganador. Igualmente, Manu sigue muy lejos de protagonizar lugares importantes como lo supo hacer al comienzo del año.

Lautaro De La Iglesia llegó en el puesto 32 con el Dodge Challenger, a 34.479 de Canapino.